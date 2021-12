Skamieniałość została odkryta w Ganzhou w południowych Chinach i należała do bezzębnego dinozaura teropoda, czyli owiraptorozaura, którego badacze nazwali "Baby Yingliang".

- Jest to jeden z najlepszych embrionów dinozaura, jakie kiedykolwiek znaleziono w historii - powiedziała AFP badacz z Uniwersytetu w Birmingham, Fion Waisum Ma, która jest współautorem pracy w magazynie "iScience".

Ma i jej współpracownicy odkryli, że głowa Baby Yingliang leżała poniżej ciała, z nogami po obu stronach i plecami zakrzywionymi - postawa, która wcześniej nie była widziana u dinozaurów, ale podobna do współczesnych ptaków.

U ptaków zachowanie to jest kontrolowane przez centralny układ nerwowy. Pisklęta przygotowujące się do wyklucia chowają głowę pod prawym skrzydłem, aby ustabilizować głowę podczas rozbijania skorupy dziobem.

Embriony, które nie zdążą się schować, mają większą szansę na śmierć z powodu nieudanego wyklucia. - Wskazuje to, że takie zachowanie u współczesnych ptaków najpierw wyewoluowało i powstało wśród ich dinozaurowych przodków - powiedziała Ma.

Alternatywą dla chowania mogło być coś zbliżonego do tego, co obserwuje się u współczesnych krokodyli, które przyjmują postawę siedzącą z głową pochyloną na klatce piersiowej aż do wyklucia.

Owiraptorozaury były opierzonymi dinozaurami, które żyły na terenie dzisiejszej Azji i Ameryki Północnej w okresie późnej kredy. Miały różne kształty dziobów. Na przestrzeni lat ich rozmiar wahał się od wielkości obecnych indyków aż do ośmiu metrów.

Baby Yingliang mierzy około 27 centymetrów długości od głowy do ogona i leży wewnątrz 17 centymetrowego jaja w Muzeum Historii Przyrody Yingliang Stone.

Naukowcy uważają, że stworzenie to ma od 72 do 66 milionów lat i prawdopodobnie zostało zachowane przez nagłe osunięcie się błota, które zakopało jajo, chroniąc je przed padlinożercami.

Dinozaur urósłby do 2-3 metrów długości i prawdopodobnie żywiłby się roślinami.