Łukasz Gruszczyński, Marcin J. Menkes: Cła, sankcje, negocjacje. Jak Donald Trump rozgrywa świat?

Niezależnie od podstaw prawnych w amerykańskim systemie ocena deklarowanych celów tych działań będzie kluczowa dla ich legalności na gruncie USMCA i WTO oraz dla określenia możliwych środków reakcji.

Amerykańskie cła. Czy są legalne?

USA, Meksyk oraz Kanada tworzą od 1994 r. strefę wolnego handlu (najpierw jako NAFTA, a później jako USMCA). Oznacza to, że handel towarami pomiędzy tymi krajami ma charakter bezcłowy, a wprowadzone przez administrację Trumpa cła potencjalnie naruszają zobowiązania tego kraju i mogą być zaskarżone w ramach systemu rozstrzygania sporów USMCA.

Sprawę jednak komplikuje fakt, że umowa ta dopuszcza – w drodze wyjątku – podejmowanie działań w sytuacjach, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego (a więc podstawy, na którą powołują się Stany Zjednoczone). Rozwiązanie to jest nazywane klauzulą samoocenną, co oznacza, że to Stany Zjednoczone (lub inny kraj powołujący się nią) mają prawo do samodzielnej oceny własnych istotnych interesów bezpieczeństwa. Z dużym prawdopodobieństwem można więc założyć, że ewentualne postępowanie skazane byłoby na niepowodzenie.

Powyższe kraje (oraz Chiny) są również członkami WTO. Choć WTO dopuszcza stosowanie ceł, państwom nie wolno przekraczać poziomu, który wcześniej zadeklarowały w swoich listach koncesyjnych. Cła wprowadzone przez administracja Trumpa nie spełniają tego warunku. Dodatkowo prawo WTO ustanawia tzw. zasadę najwyższego uprzywilejowania, która zakazuje dyskryminacji pomiędzy podobnymi towarami pochodzącymi od różnych członków WTO. To postanowienie także zostało tu naruszone (przykładowo import z Wielkiej Brytanii nie podlega tak wysokim cłom jak import z Chin).

Również prawo WTO przewiduje wyjątek ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Jest on jednak sformułowany i interpretowany odmiennie. Po pierwsze, można na niego się powołać jedynie w przypadku wojny lub innej nadzwyczajnej sytuacji w stosunkach międzynarodowych.