Marcin Molski: Niewykorzystana szansa w tworzeniu lepszego prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami inicjatywę ustawodawczą posiada: prezydent, Rada Ministrów, grupa co najmniej 10 senatorów lub komisja senacka, grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa, a także grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli. Co ciekawe, OSR jest wymagana i przygotowywana jedynie do projektów rządowych.

W całym procesie stanowienia prawa można wyróżnić trzy główne ośrodki zajmujące się wspieraniem procesu legislacyjnego oraz dbałością o zasady techniki prawodawczej. Są to Rządowe Centrum Legislacji, Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne Senatu. Każdy z tych ośrodków uczestniczy w procedurze przyjmowania i uchwalania projektów ustaw jedynie w zakresie swojej właściwości rzeczowej i na wybranych etapach procesu legislacyjnego. W Polsce nie funkcjonuje żaden podmiot, który zajmowałby się koordynacją, monitoringiem oraz nadzorem nad pełnym przebiegiem procesu legislacyjnego, tj. od przygotowania projektu do podpisu ustawy przez prezydenta.

OSR obejmuje wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowany akt normatywny, wraz z przedstawieniem wyników analizy wpływu na te podmioty, informacje o konsultacjach przeprowadzonych przed opracowaniem projektu, a także o zakresie konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w tym o obowiązku zasięgnięcia opinii wynikającym z przepisów odrębnych, przedstawienie wpływu projektowanego aktu normatywnego na istotne obszary oddziaływania, w szczególności na sektor finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorców. Ponadto OSR powinna wskazywać źródła finansowania oraz wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń.

Mimo pozornej szczegółowości brak jest na poziomie legislacyjnym jakichkolwiek wytycznych merytorycznych co do zakresu sporządzania OSR, chociażby w postaci nawet ogólnych odwołań do metodologicznej adekwatności do przedmiotu regulacji czy przyjętych standardów ocen ekonomicznych.

Wykorzystanie OSR w praktyce

Omawiając tematykę OSR, należy również wskazać na zagadnienie tzw. ewaluacji ex-post. W głównej mierze służy ona zbadaniu zakończonego programu pod kątem ustanowionych kryteriów, w tym skuteczności i efektywności. Ewaluacja służy również gromadzeniu wiedzy o tym, co działa, a co nie, dlaczego się tak dzieje, które koncepcje okazały się trafne, a które oparte były na niewłaściwych założeniach o związkach przyczynowych między interwencją a planowanymi efektami, czy dobrze została wybrana koncepcja wdrożenia i jak została zrealizowana, jakie wnioski należy wyprowadzić dla innych programów. Ewaluacja służy budowaniu bazy wiedzy przydatnej nie tylko w procesie stanowienia prawa, ale także w decyzjach o uruchamianiu programów publicznych, budżetowaniu zadaniowym czy programowaniu strategicznym.

Biorąc pod uwagę opisane zalety, całkowite niezrozumienie wywołuje fakt skrajnie niskiego wykorzystywania go w praktyce. Z danych dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że w latach 2020–2024 przeprowadzono łącznie 23 ewaluacje ex-post dla aktów normatywnych w randze ustawy. W tym samym czasie na rządowej ścieżce legislacyjnej znajdowało się blisko 900 projektów ustaw.