Bezpieczeństwo wymaga ochrony przed dezinformacją, aby Polacy nie mogli czytać wszystkiego, co publikuje Elon Musk

Z całą mocą należy także podkreślić, że obywatele mają prawo do „pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. A nie dezinformacji. Zgodnie z art. 5 Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo obywateli. A ich bezpieczeństwo wymaga ochrony przed dezinformacją, aby nie mogli czytać wszystkiego, co ktoś opublikuje na jakiejś platformie społecznościowej, a już zwłaszcza na platformie należącej do Elona Muska, którego Donald Tusk zdemaskował niedawno jako ruskiego agenta, mówiąc, że jego „zależność od rosyjskich służb nie podlega dyskusji”. Jak nie podlega, to nie podlega.

I mogę taką opinię prawną walnąć ministrowi sprawiedliwości pro bono, żeby nie musiał wydawać podatków płaconych przez mamę Julki na jakieś płatne ekspertyzy.