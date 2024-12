Piotr Mgłosiek: Minister ma narzędzia, lecz z nich nie korzysta

Dzisiaj możliwości zmian legislacyjnych w opisanym przedmiocie nie ma. Nie oznacza to jednak, że jedyną reakcją powinno być rozłożenie ramion w geście zwątpienia albo odwracanie głowy w nadziei, że problem sam się rozwiąże za kilka miesięcy. W moim przekonaniu minister sprawiedliwości zbyt oszczędnie korzysta z narzędzia, które mogłoby się okazać skutecznym środkiem zaradczym.

W myśl art. 112b u.s.p. minister sprawiedliwości może powołać rzecznika ad hoc do rozpoznania konkretnej sprawy dyscyplinarnej. Rzecznik ad hoc może przejąć każdą sprawę prowadzoną przez niecieszących się zaufaniem, z uwagi na sposób ich powołania, zastępców głównego rzecznika dyscyplinarnego. Do tej pory minister sprawiedliwości niezbyt ochoczo sięga po to uprawnienie. Powołano zaledwie kilku rzeczników ad hoc, a efekty ich pracy nie przebijają się szczególnie do sfery publicznej. Bezsprzecznie niedopuszczalna jest sytuacja, gdy starannie wyselekcjonowani przez głównego rzecznika dyscypliny sędziowskiej jego zastępcy, w znacznej części będący dodatkowo neosędziami, wszczynają kolejne postępowania dyscyplinarne albo wciąż prowadzą te już wszczęte. A tak się przecież obecnie dzieje.

Do tego, by przy każdym sądzie okręgowym oraz apelacyjnym minister powołał rzecznika ad hoc do prowadzenia spraw wszczętych przez zastępców Piotra Schaba, nie trzeba zmiany legislacyjnej, tylko woli i determinacji. Przy czym rzecznik taki musiałby być każdorazowo powoływany do każdej sprawy przez MS. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, a już z pewnością nie brzmienie art 112b u.s.p., by minister powoływał w ten sposób tego samego sędziego do prowadzenia kolejnych spraw. Wówczas dotychczasowi zastępcy rzecznika zostaliby niejako zdublowani i odsunięci od prowadzonych spraw.

Obecnie wciąż mamy do czynienia z budzącą zdumienie, by nie powiedzieć irytację, wśród sędziów sytuacją, w której stanowiska rzeczników pełnią sędziowie namaszczeni przez głównego rzecznika Piotra Schaba. Znaczna część z nich została dodatkowo nagrodzona neonominacjami na wyższe stanowiska sędziowskie. I tak neosędziowie w randze zastępców rzecznika dyscyplinarnego stoją na straży m.in. zachowania przez innych sędziów przymiotu „nieskazitelnego charakteru”. Czy sami go mieli, biorąc udział w wadliwej prawnie procedurze nominacyjnej, która wywołała obecny chaos w wymiarze sprawiedliwości?

Autor jest sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków