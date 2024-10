Nawet jeśli Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym…

Denialistą klimatycznym zostałem, mówiąc: „Nawet jeśli jest globalne ocieplenie i nawet jeśli jest ono spowodowane przez człowieka, to sposoby walki z nim są szkodliwe dla klimatu i obywateli”. Teraz zostanę denialistą prawnym i powiem: Nawet jeśli Barski nie jest prokuratorem krajowym, to sposoby walki z nim są szkodliwe dla państwa i obywateli.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Spór o prokuratora krajowego zagraża bezpieczeństwu państwa Rząd Donalda Tuska i prezydent Andrzej Duda zgadzają się wyłącznie co do tego, że prokurator krajowy ma na imię Dariusz. Ten spór pokazuje katastrofalny stan, w jakim się znaleźliśmy. W obliczu międzynarodowych zagrożeń polityczne rozwiązanie tak głębokiego konfliktu jest pilnie potrzebne.

Pojawiła się też sugestia, że ten węzeł gordyjski trzeba przeciąć mieczem. Miałby tego dokonać chyba sam Donald Wielki – jak kiedyś Aleksander. To przypomnę, że w drugiej wersji tej legendy wyciągnął on z wozu dyszel, który był tym węzłem powiązany z uprzężą. No, ale to nie jest tak epickie.

Na poważnie zaś poczekałbym na orzeczenie sądu rejonowego z Gdańska, który przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia to zagadnienie prawne, którego dotyczyła budząca takie emocje uchwała o powołaniach prokuratorów. To dopiero będą emocje, jak już zostanie ono wydane.