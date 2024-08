Nie określa to jednak skutków absolutorium, a w tym zakresie można znaleźć różne głosy, począwszy od tego, że nie ma ono niemal żadnego znaczenia, jest czystą deklaracją wspólników, stanowiącą ewentualnie dowód na należyte wykonanie obowiązków (A. Nowacki, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, t. II, Warszawa 2021, Nb 116–118 do art. 231 k.s.h.), po uznanie, że zwalnia to członków zarządu (rady nadzorczej) z odpowiedzialności wobec spółki (np. M. Romanowski, „Absolutorium w spółce kapitałowej”, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 1, s. 22), przy czym zakres tego zwolnienia również nie jest jednolicie interpretowany.

Odmowa na dwa sposoby

Odmowa udzielenia absolutorium następuje na dwa sposoby. Po pierwsze, przewodniczący zgromadzenia może poddać pod głosowanie uchwałę o udzieleniu absolutorium. Brak większości niezbędnej do jej podjęcia powoduje po prostu, że uchwała (pozytywna lub negatywna) nie zostaje podjęta. W drugim wariancie poddana zostaje pod głosowanie uchwała o odmowie udzielenia absolutorium i ta zostaje podjęta.

Członek zarządu (rady nadzorczej) w takiej sytuacji znajduje się w bardzo niekomfortowej sytuacji, w szczególności jeżeli jego normalnym środowiskiem pracy są instytucje finansowe podlegające nadzorowi KNF.

Jeżeli nie podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium, w zasadzie jedyną ścieżką obrony jest powództwo o ustalenie istnienia prawa do absolutorium, jednak niepewne jest, czy w ogóle prawo takie istnieje.

Jeżeli została podjęta uchwała negatywna (o odmowie absolutorium), członek organu spółki ma zasadniczo dwie drogi: zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) lub wytoczenie powództwa o naruszenie dóbr osobistych.