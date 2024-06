W kultowej animacji „Bee Movie”, znanej u nas pod topornym tytułem „Film o pszczołach”, w jednej ze scen widzimy komara prawnika. Wyjaśnia on zdziwionej klientce, że od zawsze był pasożytem i krwiopijcą, wystarczyło więc, że dokupił teczkę. Zabawny skądinąd dialog utrwalał stereotyp prawnika pozbawionego ludzkich cech i odruchów, dla którego liczy się tylko kasa. I który, goniąc za pieniędzmi, pracuje do upadłego.

Reklama

Prawnicy nie chcą już pracować ponad siły

Jak bardzo obraz ten odbiega od rzeczywistości, pokazują kolejne raporty o branży, którym patronuje „Rzeczpospolita”. Już ubiegłoroczny dowiódł, że młodzi adwokaci i radcowie coraz częściej odmieniają przez wszystkie przypadki określenie work-life balance, które w słowniku pokolenia X (urodzonych w latach 60. i 70. XX wieku) nie występowało.

I jeśli szefowie tej równowagi nie są w stanie im zapewnić – są gotowi, bez większych obaw, rozejrzeć się za innym pracodawcą. Zwłaszcza jeśli ten zaoferuje im możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Dostali podwyżki, ale kancelarie nie płacą za nadgodziny. O czym marzą prawnicy? Choć polscy prawnicy pracują dłużej, niż europejscy koledzy, to aż 87 proc. z nich nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny. Dlatego na szczycie listy pożądanych pozapłacowych benefitów jest czterodniowy tydzień pracy. W rzeczywistości większość dostaje karnet na siłownię.

Raport Rynku Prawniczego 2023/2024. Czego oczekują prawnicy od swoich szefów?

Z tegorocznego opracowania Supesu Recruitment, które opisujemy tutaj, wynika, że prawnicy w dążeniu do owego work-life balance rozmarzyli się na dobre. Ponad połowa przyznała, że najbardziej pożądanym benefitem byłby dla nich czterodniowy tydzień pracy. A zaraz po nim – ekstrawolne ponad to, co wynika z przepisów. Do tego tzw. luźne piątki. Dla liderów branży, którzy karierę rozwijali w czasach, gdy z biura o godz. 16 w praktyce mogli wychodzić tylko ludzie będący na urlopach (a i tak odprowadzały ich krzywe spojrzenia), takie oczekiwanie to utopia. Tak też zapewne pomyśli prof. Marcin Matczak, który w 2021 r. wywołał burzę, obwieszczając światu, że sukces wymaga pracy po 16 godzin dziennie.