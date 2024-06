A co, jeśli Izba Odpowiedzialności Zawodowej sama stwierdzi, że nie jest sądem?

Jeszcze śmieszniej, że pan sędzia sam może się powołać na wyrok TSUE, uznający, że izba sądem nie jest. Jak wówczas izba podejmie uchwałę zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, to albo go sąd skaże, albo nie. Jeśli go skaże, to powinien wygrać sprawę przed TSUE, że uchwała wyrażająca zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej nie została podjęta przez sąd w rozumieniu prawa unijnego (a dokładniej: w rozumieniu TSUE, bo co jest zgodne z prawem unijnym, orzeka właśnie TSUE). Jeśli izba podejmie uchwałę niezezwalającą na pociągnięcie pana sędziego do odpowiedzialności karnej, to sąd go może skazać, uznając, że izba sądem nie jest i nie mogła podjąć takiej uchwały.

Jeszcze śmieszniej, że pan sędzia sam może się powołać na wyrok TSUE, uznający, że izba sądem nie jest

Ale najśmieszniej będzie, jeśli izba stwierdzi, że zgodnie z orzecznictwem TSUE nie jest sądem i nie może podjąć żadnej uchwały. Wtedy będzie się chyba musiał włączyć Trybunał Konstytucyjny i wydać jakieś „postanowienie zabezpieczające”, którymi ostatnio sypie jak z rękawa. Ale jako że jest on „trybunałem mgr Julii Przyłębskiej”, a nie Trybunałem Konstytucyjnym, to jego postanowienia nie mają mocy wiążącej. No i „klawo Egon jak cholera”.