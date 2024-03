Uzasadnienie projektu nie przedstawia też rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana. Branża pirotechniczna jest już obecnie dosyć mocno i szczegółowo uregulowana. Autorzy projektu nie uwzględnili między innymi znaczenia przepisów, zarówno krajowych jak i europejskich, do których zaliczyć należy między innymi: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/28/UE oraz nr 2013/29/UE, a także ustawy: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, o ochronie zwierząt, oraz przepisy Kodeksu wykroczeń.

Zakaz fajerwerków — projekt sprzeczny z Konstytucją i prawem europejskim

Projekt narusza też konstytucyjną zasadę proporcjonalności, stosując zbyt daleko idące ograniczenia. Wprowadzane na jego podstawie zakazy uniemożliwią np. swobodne gospodarowanie prawem własności ponieważ będą obowiązywały na całym terenie danej gminy, także na terenach prywatnych. Dodatkowo projektodawcy chcą zakazywać wszelkiej pirotechniki, zakazane więc będą także m.in. coraz popularniejsze w Polsce ciche fajerwerki, czy umieszczenie na urodzinowym torcie zimnych ogni.

Użyte w projekcie określenie „niedozwolonych wyrobów pirotechnicznych” nie występuje w prawie polskim ani europejskim. W aktach prawnych regulujących branżę używana jest szczegółowa klasyfikacja produktów oznaczona klasami od F1 do F4, a także m.in. wyroby przeznaczone do użytku teatralnego oznaczone klasami T1 i T2. Klasyfikacja ta precyzyjnie stanowi jaki sposób korzystania z produktów danej klasy jest dopuszczalny i jakich wymogów lub zezwoleń wymaga. Pojęcie użyte w projekcie jest zatem błędne i nieprecyzyjne.

Uchwalenie projektu wprowadziłoby możliwość zakazywania użytkowania produktów dopuszczonych legalnie do sprzedaży w całej Unii Europejskiej, spełniających wszystkie normy bezpieczeństwa i normy środowiskowe. Warto zaznaczyć, że zgodnie z tymi normami wszystkie fajerwerki z klas F1 do F3 charakteryzują się nieistotnym (verba legis), względnie nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu. Ograniczenie obrotu legalnymi, dopuszczonymi w UE produktami może skutkować finalnie zarzutami dotyczącymi wprowadzania środków o charakterze równoważnym do ograniczeń jakościowych przez polskiego prawodawcę.

Projekt zawiera niestety więcej sprzeczności. Egzekwowanie aktów prawa miejscowego, powstałych z mocy projektu może być niewykonalne np. dla powiatowych komend policji, które na swoim terenie działania mogą mieć zarówno gminy, które uchwalą wprowadzenie zakazu, jak i takie, które tego nie uczynią.