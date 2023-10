Z przepisu tego w drodze analogii legis należy wyprowadzić normę, że taka sama zasada ma zastosowanie do prawa walnego zgromadzenia od odwołania lub zawieszenia członka rady nadzorczej. Skoro członek rady nadzorczej w interesie akcjonariusza-właściciela nadzoruje, jak zarząd zarządza majątkiem akcjonariuszy zgromadzonym w spółce, to właściciel musi mieć wpływ na to, kto go reprezentuje. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe odwołanie obecnych członków zarządu i rady nadzorczej nadawcy publicznego, w tym TVP SA.

Skarb Państwa odwołuje i obsadza

Osoba prawna nie może działać bez organów, ponieważ działa przez swoje organy. Stąd też, gdy organ nie jest obsadzony, kodeks cywilny (art. 42) nakazuje ustanowić dla spółki kuratora. Jest to jednak ostateczność. W pierwszej kolejności właściciel-akcjonariusz (tu: Skarb Państwa) powinien dążyć do obsadzenia organów spółki. Przepisy ustawy o radiofonii i telewizji i o Radzie Mediów Narodowych są sprzeczne z konstytucją, co wprost potwierdza wyrok TK z 2016 r.

W świetle art. 64 konstytucji akcjonariusz-właściciel musi mieć zapewnione instrumenty do ochrony własności i innych praw majątkowych.

Gdzie obowiązek, tam odpowiedzialność, a gdzie odpowiedzialność, musi być kompetencja. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 1 Konstytucji RP majątek jednoosobowej spółki Skarbu Państwa jest dobrem ogółu obywateli, to Skarb Państwa reprezentowany w takiej spółce jak TVP SA i innego nadawcy publicznego ma prawo i obowiązek skorzystać z przysługującej mu na mocy art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych kompetencji do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej. Nadawca publiczny jako spółka akcyjna podlega przepisom k.s.h.

Wykładnia prokonstytucyjna uzasadnia wniosek, że wyłączna kompetencja Rady Mediów Narodowych do obsadzania zarządów i RN nadawców publicznych w oderwaniu od odpowiedzialności za jakość zarządzania majątkiem Skarbu Państwa stanowi wyjątek od konstytucyjnej zasady ochrony własności i innych praw majątkowych (art. 64) wyrażonej w odniesieniu do spółek akcyjnych w art. 368 i 385 k.s.h.