Marek Budzisz: Nie przyłączajmy się do oburzenia na Donalda Trumpa, ale zaproponujmy mu partnerstwo

Wystąpienie Vance’a, które odebrane zostało przez liberalną Europę w kategoriach „wtrącania” się w świat naszych wartości i próbę ingerowania w proces demokratyczny, odczytałbym raczej w wymiarze strategicznym. Jak Europa, wewnętrznie osłabiona, rządzona przez elity bojące się wyborców i dążąca do ograniczenia swobody wypowiedzi, chce bronić się przed zagrożeniem ze strony autorytarnych sąsiadów? Nie tylko tych uzbrojonych i nieobliczalnych, za to wewnętrznie zjednoczonych i dyszących rządzą zemsty za urojone „krzywdy”, których doznali w ostatnim 30-leciu, ale również innych chcących wykorzystać nowy kształtujący się porządek globalny we własnym interesie, nie pytając się o zdanie mniejszych albo gorzej przygotowanych. To ostatnie zagrożenie, dla każdego, kto słuchał monachijskiego przemówienia Wanga Yi, powinno być nie mniejszym ostrzeżeniem niż perspektywa rosyjskiej agresji.

Nieistotność Europy. Jesteśmy na progu nowej sytuacji strategicznej

Zamiast wyciągać wnioski z tego, co się dzieje, Europa przeżywa to, że Donald Trump postanowił zakończyć wojnę w Ukrainie, rozmawiając w trójkącie Waszyngton–Moskwa–Kijów. Zrobił tak, bo mógł pokazać nieistotność strategiczną Europy, która nie podjęła niezbędnych działań (mowa o państwach na zachód od Warszawy), aby zwiększyć własne możliwości działania. Chodzi oczywiście o zdolności wojskowe, których znaczenie w czasach globalnej zawieruchy rośnie.

Najbardziej dotknięci polityką Trumpa poczuli się Niemcy, którym trudno rozstać się z myślą, że „Europa to my”, przynajmniej jeśli chodzi o wyznaczanie kierunków działania i rozdział ról oraz zadań. Minister Pistorius nawet zaproponował publicznie, aby zacząć rozmawiać o członkostwie Ukrainy w sojuszu północnoatlantyckim, zapominając, że przez ostatnie trzy lata, mając w Waszyngtonie przychylnych sobie partnerów, to Berlin był głównym „hamulcowym” nie tylko w kwestii wprowadzenia Kijowa do NATO czy wysłania rakiet Taurus na Ukrainę, ale również w sprawach na pozór mniej istotnych, takich choćby jak wypowiedzenie aktu stanowiącego Rosja–NATO, który wyklucza inną niż rotacyjną obecność wojsk sojuszniczych w Polsce. Deklaracje, ale przede wszystkim posunięcia amerykańskich polityków wskazują na to, że jesteśmy na progu nowej sytuacji strategicznej w Europie i warto zacząć myśleć, jaką drogą podążać.

Czy nasi europejscy sojusznicy deklarują skokowy wzrost wydatków na bezpieczeństwo?

Opcje są dwie. Pierwszą jest dążenie do tego, aby „było jak dawniej”. Przejawem tego są m.in. apele kierowane do Waszyngtonu, by dopuścił Europę do stołu rokowań w kwestii pokoju w Ukrainie – i to w momencie, kiedy zapadają kluczowe decyzje, a nie dopiero wówczas, kiedy będziemy dzielić się kosztami. Załóżmy, że Trump usłucha tych wezwań i skoryguje swą linię zgodnie z oczekiwaniami naszych europejskich sojuszników. Co to będzie oznaczać dla Polski​​? Czy europejscy sojusznicy deklarują skokowy wzrost wydatków na bezpieczeństwo? Skądże! Minister Pistorius, reagując na wezwania Trumpa, aby Europejczycy wydawali 5 proc. swego PKB, powiedział w wywiadzie prasowym kilka dni temu, że jest to wykluczone, bo przyjęcie tej formuły „odpowiadałoby 42 proc. budżetu federalnego – czyli niemal co drugie euro, jakie wydaje rząd federalny, czyli 230 mld euro. Nie możemy sobie na to pozwolić ani tego wydać”.

A inni nasi sojusznicy? Wielka Brytania chce osiągnąć 2,5 proc. w „okolicach” roku 2030, choć to też raczej spekulacje ekspertów niż realne zobowiązania, bo Starmer, w przeciwieństwie do swego poprzednika, unika podania wiążącej daty. Francja właśnie przyjęła budżet, który jej Trybunał Obrachunkowy określił jako bardzo napięty, a Pierre Moscovici, szef tej instytucji, zwrócił uwagę, że wydatki publiczne w ubiegłym roku w relacji do PKB rosły najszybciej od 15 lat. Tylko że nie na obronę, a na programy socjalne. Paryż jest zadowolony z faktu, że wydaje niewiele ponad 2 proc. PKB na bezpieczeństwo, nie ma zamiaru tego zmieniać i nie planuje rozbudowy własnych sił lądowych.