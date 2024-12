Marek Budzisz: Europejskie wojska w Ukrainie – jak to zrobić, by nie zaszkodzić Polsce?

Stabilizując Ukrainę, NATO może odsłonić swoje flanki na Wschodzie

Ale to niejedyna wada propozycji Macrona. Inne słabe strony tej koncepcji mają charakter „techniczny”. Nadmierną w niej wagę przykłada się do roli sił lądowych, mówiąc o wysłaniu 40 tys. żołnierzy, podczas gdy architektura ewentualnej misji wojskowej w Ukrainie powinna być zupełnie inna. Najpierw należałoby – o co zresztą prosił prezydent Zełenski – wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej Ukrainy. Wspólna misja lotnictwa bojowego państw NATO dałaby szansę na uczestnictwo w tym działaniu mniejszym państwom, takim jak choćby Holandia, Belgia czy kraje skandynawskie, które nie mają znaczącego potencjału sił lądowych, ale ich lotnictwo bojowe prezentuje się zupełnie inaczej.

Podobną misję należałoby skonstruować dla ochrony tras żeglugowych na Morzu Czarnym, co dałoby pole do współdziałania np. Hiszpanii. Dopiero po wykonaniu tych dwóch kroków należałoby przemyśleć kształt misji sił lądowych. Jest z tym pewien problem, bo z piątki wskazywanych państw (a należą one do NATO), które mogłyby w niej uczestniczyć, jedynie Polska dysponuje odpowiednimi zdolnościami. Pozostałe będą miały problem z wysłaniem choćby jednej brygady do Ukrainy przy jednoczesnej realizacji przyjętych już wcześniej obowiązków w ramach tzw. wysuniętej obecności w państwach wschodniej flanki.

A to oznacza, że stabilizując Ukrainę, NATO może „odsłonić” swoje flanki, zmniejszając zaangażowanie w Estonii (Wielka Brytania), na Litwie (Niemcy) czy w Rumunii (Francja). Te niedobory scenariusz, choćby z tego względu, że deeskalacja na ukraińskim froncie oznacza też perspektywę „zwolnienia” części rosyjskiego potencjału, w związku z tym siły na flankach muszą zostać uzupełnione. Pytania tylko przez kogo? Jedynym państwem, które może to zrobić, przesuwając swoje oddziały z Niemiec i Włoch do Polski i Rumunii, są Stany Zjednoczone. Nie zwiększając swojej obecności wojskowej w Europie, Amerykanie mogą znacząco zmienić na korzyść relację sił i wzmocnić system obrony wschodniej flanki paktu północnoatlantyckiego.

Jednakże Amerykanie nie zdobędą się na tego rodzaju ruch, jeśli te państwa Starego Kontynentu, które mówią o europejskiej misji w Ukrainie, nie sformułują wspólnego stanowiska i nie zaczną wywierać na Trumpie presji na rzecz takiego kroku. Z tym łączy się kwestia uchylenia aktu stanowiącego Rosja–NATO i oficjalnego odejścia od tzw. doktryny Trzy razy nie.