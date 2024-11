Myślę, że to wiele mówi o lokalnym, niemieckim zapominaniu historii – po raz kolejny zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie – celowo wypierając to wszystko i zamiast tego nadal oddając się nostalgicznym wspomnieniom o „dobrym carze Gorbim”, pod rządami którego Kreml nie rozjeżdżał podówczas czołgami i nie strzelał do cywilów. (Innymi słowy, w „Krwawą Niedzielę Wileńską”, 13 stycznia 1991 roku, zrobił to mimo wszystko – w czasie gdy zjednoczenie już dawno przebiegło gładko i wszyscy Niemcy mogli oddawać się wreszcie swojemu ulubionemu hobby: zajmowaniu się wyłącznie sobą, najlepiej narzekając przy tym na cokolwiek).

Ostrzeżenia z Europy Wschodniej po raz kolejny zignorowane

„Za wolność naszą i waszą” jest polskim zawołaniem od XIX wieku, zostało ono zrozumiane przez działaczy na rzecz praw obywatelskich w NRD i oczywiście przede wszystkim przez mieszkańców Europy Wschodniej, w 1989 roku, a także później, w 2004 i 2013/14 roku podczas demokratycznych rewolucji w Kijowie, z europejskimi flagami w rękach demonstrantów.

Tymczasem wydaje się, że pogarda, która niegdyś przemawiała ze słów Egona Bahra, przebrana za geopolitykę i Realpolitik, nadal mocno się trzyma i wywiera wpływ. Gerhard Schröder, pozbawiony wciąż skrupułów, bliski przyjaciel masowego mordercy z Kremla, otrzymał już gwarancje od nowego sekretarza generalnego partii kanclerza, że wciąż znajdzie się dla niego miejsce w niemieckiej socjaldemokracji. Nawiasem mówiąc, ku temu samemu przerażeniu wschodnich Europejczyków, co doświadczonych socjaldemokratów, którzy w 2016 roku musieli usłyszeć z ust ówczesnego ministra spraw zagranicznych, że manewry NATO na wschodniej flance, przeprowadzone w celu ochrony tamtejszych demokracji, to „potrząsanie szabelką i podżeganie do wojny”.

„Potrząsanie szabelką i podżeganie do wojny”? Szanowny Panie Prezydencie Federalny, z całym szacunkiem, projekt Nord Stream, którego SPD i CDU trzymały się tak żałośnie długo wbrew wszelkiej uzasadnionej krytyce, był tylko „mostem” – pańskie słowa z wiosny 2022 roku – o tyle, o ile jeszcze bardziej zachęcił Putina do agresji i kalkulacji, że Niemcy, skądinąd mistrzowie świata w moralizatorstwie, z pewnością nie zrezygnują z tak lukratywnego interesu. Co tam im Ukraina! I po raz kolejny jasnowidzące ostrzeżenia z Europy Wschodniej zostały zignorowane z wielką arogancją. I to również zagrożona Europa Wschodnia musi ponieść całą konsekwencję w najbliższej przyszłości, co więcej, być może nawet bez amerykańskiej pomocy.