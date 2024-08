Płeć w sporcie wyczynowym to czasami skomplikowana sprawa. Lekkoatletyczna World Athletics określiła limit zawartości testosteronu we krwi uprawniający do rywalizacji wśród pań zdając sobie sprawę, że to przepisy dyskryminujące, ale - jak podkreślił Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) - jednocześnie rozsądne, proporcjonalne i niezbędne dla ochrony kobiecego sportu.

Paryż 2024. Dlaczego Yu Ting Lin i Imane Khelif startują na igrzyskach w Paryżu

Podobnych regulacji w boksie - a także większości sportów olimpijskich - jeszcze nie ma. Władze ruchu olimpijskiego zapewniają, że „sportowcy biorący udział w turnieju pięściarskim spełniają kryteria kwalifikacyjne oraz obowiązujące zasady medyczne”. Są też sugestie, że działania IBA mają motywacje politycznie, bo jej szef Umar Kremlow to przyjaciel i protegowany Władimira Putina.

Szeremeta zasugerowała swoje stanowisko w sprawie, o której być może wie niewiele albo nic

Szeremeta może faktycznie uważa, że o złoto igrzysk powalczy z „chłopem”. Jej zachowanie w mediach społecznościowych, a także fakt, że niedawno brała udział w wyborach samorządowych do sejmiku województwa lubelskiego z listy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców uprawniają do takiego wniosku.

Paryż 2024. Julia Szeremeta stała się narzędziem politycznej gry

Nasza pięściarka zasugerowała swoje stanowisko w sprawie, o której być może wie niewiele albo nic. Jej wpisów nie ma już dziś w sieci. Możemy się domyślać, że zniknęły za sprawą ludzi dojrzalszych, takich jak trener Tomasz Dulnik, który nie tylko uczy ją sportu, ale także wychowuje. Mówił nawet, że każą Julce odkładać telefon, ale tym razem jej nie upilnowali.