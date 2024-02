Jakie błędy w sprawie migracji popełnił PiS? Co trzeba poprawić?

Bo przecież nie chodzi o to, że Polska powinna bez szemrania wszystko wypełniać, co ustali Unia Europejska. Trudno jednak nie zauważyć, że moment na zawieranie kompromisów już minął – 20 grudnia, kiedy ogłaszano porozumienie. Nie znaczy to też, że nawet teraz nie można czegoś jeszcze dołożyć, wynegocjować czy zapewnić. Ostateczne głosowanie odbędzie się dopiero na wiosnę. Tylko jeszcze trzeba umieć swoją strategię wytłumaczyć, przedstawić argumenty i merytoryczne uzasadnienie. Jakie błędy popełnił rząd PiS? Co trzeba poprawić? Jakie jest nasze stanowisko negocjacyjne?

Zanim Polska wywróci stolik, w stylu poprzedniej ekipy, należałoby na te pytania odpowiedzieć. Inaczej okaże się, że polityka polskiego rządu w odniesieniu do Unii Europejskiej jest kontynuacją polityki poprzedników. Na pewno warto pracować na taki wizerunek?