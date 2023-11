Maciej Strzembosz: Po co nam minister kultury?

Nie ulega wątpliwości, że kreowanie tożsamości narodowej i patriotyzmu to rzecz polityczna i kluczowa. I trudno ją powierzać osobom bez realnych osiągnięć i które z braku pozycji politycznej pozbawione będą narzędzi do działania.

Nowy szef resortu kultury stanie na froncie toksycznej wojny o TVP

Po piąte, kultura powinna współpracować z edukacją i nauką. Trudno wymagać, by szkoła uczyła kapitału społecznego bez kulturowej podbudowy takich postaw. Kultura jest także formą edukacji dorosłych – czy to przez uczestnictwo całych rodzin, czy to przez tłumaczenie zmieniającego się świata, tym, którzy szkołę opuścili kilkadziesiąt lat temu. Mamy miliony ludzi, którzy nadal myślą, że Polska Mieszka i Chrobrego broniła się przed inwazją niemiecką, bo tego uczyła ich szkoła Gomułki, który potrzebował systemowej podbudowy do ideologicznej tezy, że Niemcy zawsze nam zagrażały. Tymczasem było odwrotnie – to szybko ekspandujące młode państwo polskie wchodziło z przytupem na tereny leżące w strefie wpływów cesarstwa niemieckiego. Do szkoły te miliony już nie wrócą, ale dobry serial lub książka mogą im opowiedzieć, co dzisiejsza nauka wie o naszych początkach, a wie dużo więcej i ciekawiej.

Wreszcie, po szóste, kultura musi działać na styku państwowego, samorządowego i prywatnego. Musi łączyć kapitały, budować mechanizmy synergii, uczyć mądrego mecenatu, wspierać oddolne inicjatywy, poprzez herbertowskie „delikatne popychanie wagi” budować wspólnotę i poczucie wspólnej sprawy – także w kwestiach finansowania.

Wymaga to ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów, bo wiąże się z siecią zachęt, ulg i przywilejów. Podobnie zresztą rzecz się ma z tzw. endowment, czyli wyposażeniem kapitałowym instytucji, by potem nie wyciągały ręki co roku po nowe pieniądze. Nie zrobi tego ktoś, kogo pozycja polityczna w rządzie będzie słaba.

A przecież jest jeszcze kwestia implementacji dyrektyw europejskich, które czekają po kilka lat na wdrożenie i generują kary oraz warta osobnego tekstu kwestia ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych dla artystów i twórców.