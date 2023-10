Przed nami stoją teraz dwa zadania. Pierwsze to obrona naszego narodu i suwerenności. Drugim jest obrona naszego wyboru, by budować kraj, w którym chronione są prawa i wolności każdego człowieka, rząd jest przewidywalny, sądownictwo niezawisłe, a policja nie bije studentów pokojowo protestujących, jak widzieliśmy w czasie Majdanu. Osiągnięcie tych celów jest niezwykle trudne w trakcie wojny. W czasie pokoju demokratyczne zmiany zajmują dziesięciolecia, a i tak dostrzegamy wszyscy, że takie kraje jak Polska czy Węgry, nawet po wstąpieniu do Unii Europejskiej, nadal borykają się z problemami w spełnianiu współczesnych standardów państwa prawa. Od Ukraińców się za to oczekuje, że te zmiany uda się wprowadzić nie w czasie pokoju, ale w czasie pełnowymiarowej wojny. Żadnego z wcześniejszych doświadczeń innych krajów nie można porównać z naszymi wysiłkami, ponieważ nikt jeszcze nie był na naszym miejscu. Ocena postępu Ukrainy musi uwzględniać złożoność i kontekst naszego demokratycznego skoku.

Zdajesz się darzyć większym zaufaniem i odnajdywać więcej nadziei w ludziach i społeczeństwach niż w rządach ich krajów. Tymczasem rządy te motywowane względami politycznymi i wyborczymi wyolbrzymiają napięcia np. między Ukrainą a Polską. Czy ta siostrzana relacja pomiędzy Polakami i Ukraińcami utrzyma się niezależnie od tych działań?

Mam pełną świadomość, że w tej chwili mamy różne podejścia do rozwiązania kwestii ukraińskiego zboża. Oczywiście ma to związek z odbywającymi się niebawem wyborami parlamentarnymi w Polsce, a niektóre siły polityczne próbują wykorzystywać ten spór wyłącznie w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku wyborczego. Ale to, co wiem i co napawa mnie bezgranicznym optymizmem, to fakt, że Ukraińcy nigdy nie zapomną tego, co ludzie w Polsce robią dla nas od półtora roku. Moje łzy w tej chwili są na to najlepszym dowodem. Pamiętam luty i marzec zeszłego roku, kiedy miliony moich rodaków opuściło swoje domy i znaleźli ciepłe oraz bezpieczne schronienie w Polsce. To była prawdziwa ludzka solidarność. Jest to dużo ważniejsze niż jakiekolwiek napięcia i trudności polityczne. Będziemy zawsze pamiętać, kto był z nami w tych najtragiczniejszych i najniebezpieczniejszych chwilach.

Ale teraz niestety musimy powoli kończyć naszą rozmowę, bo właśnie ogłoszono kolejny dziś alarm przeciwlotniczy. Codziennie na ukraińskie miasta spadają rosyjskie rakiety.

Biegniesz do schronu?