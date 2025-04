Waldemar Markiewicz: Misja, wizja halucynacja – dlaczego trzeba mierzyć siły na zamiary?

Najważniejszym wyzwaniem polskiej gospodarki jest wzrost innowacyjności i produktywności. Polska jest znacząco w tyle za innymi krajami UE pod względem innowacyjności. Według rankingu Innovation Union Scoreboard (2024) jesteśmy na piątym miejscu od końca w UE. Ekonomiści Banku Światowego w raporcie pt. „Paths and Drivers of Productivity Growth in Poland” (2022) wskazują, że pomimo nieprzeciętnych wyników wzrostu gospodarczego osiąganych przez ostatnie trzy dekady, produktywność musi być głównym źródłem wzrostu gospodarczego, jeżeli Polska chce dogonić kraje wyżej rozwinięte i się bogacić.

Innowacje, główne źródło wzrostu produktywności, są finansowane przede wszystkim przez rynek kapitałowy. Krajowy rynek kapitałowy ma więc kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskich firm, tworzenia nowych, wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy.

Centralizacja nie jest dobrym rozwiązaniem

Fragmentacja rynków kapitałowych w Europie nie jest głównym problemem, a centralizacja nie jest właściwym rozwiązaniem. Głównymi barierami do zwiększenia roli rynków kapitalnych w finansowaniu gospodarek europejskich jest brak wystarczających zachęt, nadmierne regulacje, dominacja kredytu bankowego i banków uniwersalnych, brak warunków systemowych do zbudowania silnego przemysłu firm inwestycyjnych na wzór banków inwestycyjnych w USA i Zjednoczonym Królestwie (to de facto duże firmy inwestycyjne, zwane tylko potocznie bankami inwestycyjnymi), które odgrywają kluczową rolę w transferze oszczędności społeczeństwa w produktywne inwestycje.

Banki uniwersalne, przyjmujące depozyty ludności, są instytucjami zaufania publicznego, z gwarancjami dla deponentów. Z tego powodu ich działalność jest ściśle regulowana i w dużym stopniu ograniczona do konsolidacji oszczędności, przekształcania ich w kredyty dla przedsiębiorstw, przy ostrożnym zarządzaniu ryzykiem, co ogranicza ich aktywność na rynku kapitałowym. Ten systemowy problem w ogóle nie jest zaadresowany.

Realny problem w zakresie fragmentacji pojawia się gdzie indziej: w obszarze platform transakcyjnych innych niż rynki regulowane, w tym platform typu „dark trading”. Rejestr ESMA wskazuje na istnienie 163 platform typu Multilateral Trading Facility. Udział podmiotów zaliczanych do „dark trading” w obrocie akcjami jest istotnie wyższy w UE niż w USA, a to jest efektem zmian regulacyjnych w ostatnich dwóch dekadach. To osłabia płynność giełd, a ich główną funkcją jest przecież koncentracja obrotu oraz budowanie płynności i wartości informacyjnej cen akcji (wyceny kapitału), co stanowi punkt odniesienia do efektywnej alokacji kapitału w całej gospodarce.

A inicjatywa typu ESAP, która ma stworzyć „rzeczywiste” możliwości inwestowania przez inwestorów detalicznych na zagranicznych rynkach unijnych? Czy to będzie rewolucja na rynku, która przyniesie wielkie korzyści dla klientów? Wątpię! Największą wartością dla inwestorów jest pokrycie analityczne przygotowane przez firmy inwestycyjne. Dostęp do profesjonalnych analiz nt. notowanych spółek jest podstawą decyzji inwestycyjnych. Zmniejsza również asymetrię informacyjną! Inwestorzy polscy już teraz mogą bezpośrednio inwestować na giełdach zagranicznych, brokerzy zagraniczni uzyskują bezpośredni dostęp do rynku polskiego bez zezwolenia, a wzajemne uznawanie prospektów emisyjnych ułatwia pozyskiwanie kapitału przez polskie przedsiębiorstwa za granicą.