Rosja coraz śmielej wykorzystuje krajowy rynek kredytowy do szybkiego przekierowywania środków tam, gdzie są one potrzebne, nie zważając na przyszłą zdolność do spłaty długu. Strategia Kremla zakłada, że jeśli firma – jak Gazprom – pilnie potrzebuje funduszy, państwo po prostu każe jej zdobyć gotówkę na rynku kredytów korporacyjnych. Pozwala to uniknąć ingerencji w budżet federalny oraz zmian w systemie podatkowym.

Jednak ta strategia niesie ze sobą poważne ryzyko, zwłaszcza gdy priorytetem stają się względy polityczne, a nie zdolność kredytowa czy płynność finansowa pożyczkobiorcy. W normalnych warunkach to bankowe komitety kredytowe i regulatorzy ograniczają ryzyko nierozważnych pożyczek. Kredytowanie sterowane politycznie omija jednak te mechanizmy zabezpieczające.

Państwo wymusza na Gazpromie straty, zmuszając go do sprzedaży gazu na rynku krajowym po silnie zaniżonych cenach, a następnie każe spółce pokrywać te straty poprzez agresywne zadłużanie się. Rynki są skłonne pożyczać, ponieważ zakładają, że w razie kłopotów państwo poratuje firmę. Jednak Gazprom nie może w nieskończoność finansować strat długiem. Prędzej czy później nastąpi rozliczenie – a wtedy to państwo, czyli podatnicy, będzie musiało pokryć rachunek. Chyba że Rosji uda się wznowić duże dostawy gazu do Europy.

Gazprom to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Craig Kennedy z Harvardu w swoim tegorocznym raporcie o ukrytym długu Rosji zwrócił uwagę, że od 2022 r. państwowe banki zostały zobowiązane do udzielania preferencyjnych kredytów firmom związanym z produkcją wojenną. W efekcie rosyjskie zadłużenie korporacyjne wzrosło o 446 miliardów dolarów. Problem w tym, że część banków nie posiada wystarczających rezerw, co może doprowadzić do ich upadłości, gdy wojenne zamówienia osłabną.

Zbyt drogi kredyt w Rosji

Rosyjskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te z przemysłu ciężkiego i sektora motoryzacyjnego, coraz mocniej odczuwają skutki wysokich kosztów kredytu. Wysokie oprocentowanie zabija rentowność produkcji, a popyt na dobra trwałe, w tym samochody, spada, gdyż konsumenci rezygnują z kredytów.