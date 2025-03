Simeon Djankov, Caralee McLiesh i Rita Maria Ramalho szacowali, że kraj, któremu uda się przejść z grupy najbardziej do najmniej przeregulowanych, według rankingów Doing Business, może spodziewać się zwiększenia rocznej stopy wzrostu o 2,3 pkt proc. Alberto Alesina i inni współautorzy wskazywali, że ponaddwukrotnie szybszy wzrost gospodarczy w USA niż w dużych gospodarkach Europy (Niemcy, Francja, Włochy) w drugiej połowie lat 90. wyjaśniają m.in. różnice w regulacjach. Dziś o deregulacji mówią najważniejsi przedstawiciele instytucji europejskich, dostrzegając w niej jedno z narzędzi do poprawy konkurencyjności i przyspieszenia wzrostu w Europie.

Dlaczego deregulacja jest blokowana?

Skoro deregulacja przynosi korzyści, to dlaczego tak często jest blokowana? Po pierwsze, opór dla deregulacji bywa elementem sporu politycznego. W Polsce może to wystąpić w samej koalicji rządzącej, szczególnie po jej lewej stronie. I to pomimo tego, że polska lewica często mówi o „modelu skandynawskim”. Tymczasem Dania jest zazwyczaj w czołówce rankingów wolności gospodarczej i warunków dla prowadzenia firm, wysoko plasują się także inne kraje Skandynawii. Deregulacja jest więc jednym z elementów przybliżania się do tego wymarzonego przez niektórych modelu.

Można się spodziewać, że będzie dochodzić do demonizacji idei deregulowania gospodarki i próby budowania przekazu, że deregulacja służy wyłącznie biznesowi. Tak oczywiście nie jest, dlatego że firmy mniej skrępowane przepisami, skupione na działalności gospodarczej i rozwoju, a nie biurokracji, mogą tworzyć nowe miejsca pracy, dbać o wzrost efektywności i wynagrodzeń.

Kto sypie piach w tryby deregulacji?

Po drugie, hamulcowym deregulacji często są urzędnicy, którzy nie chcą rezygnować z raz pozyskanych narzędzi, na przykład kontrolnych. Nie jest przypadkiem, że gdy premier Tusk mówił na GPW o gospodarczym roku przełomu, w rządzie od miesięcy blokowany był – przez dwa resorty – pakiet deregulacyjny Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Skoro coś robiliśmy tak samo od lat, to dlaczego to zmieniać? Takie myślenie może przyświecać części administracji publicznej. Zadaniem rządowych deregulatorów musi być przełamanie tego oporu. Zmieniać muszą się nie tylko przepisy, ale też codzienna praktyka urzędnicza i mentalność. Czy uda się w końcu sprawić, by takie zasady, jak rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika czy „co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone”, były realnie stosowane przez organy państwa, a nie widniały tylko na papierze?

Kto zyskuje na mętnych przepisach?

Po trzecie, w deregulacji mogą przeszkadzać różne grupy interesu. Amerykański ekonomista Mancur Olson w swoich pracach z lat 60. argumentował, że małe grupy interesu mają większą zdolność do organizowania się i wywierania wpływu na politykę niż duże grupy. W ten sposób regulacje mogą stać się narzędziem tych małych, dobrze zorganizowanych grup, do osiągania swoich korzyści, kosztem reszty społeczeństwa. W efekcie może dochodzić do nadregulacji i rozrostu biurokracji, ponieważ politycy i urzędnicy ulegają naciskom grup interesu.

Beneficjentami skomplikowanego systemu podatkowego jest wielu doradców podatkowych. Mętne przepisy to zły ekosystem dla firm, ale nie najgorszy dla prawników, którzy te firmy obsługują. Raportowanie ESG jest czasochłonne i kosztowne, ale korzystne dla tych, którzy się w tej tematyce specjalizują, oferując firmom swoje usługi. Jeśli na poziomie Unii Europejskiej doczekamy się dyskusji o złagodzeniu przepisów RODO, to z pewnością krytyczny głos zabiorą kancelarie specjalizujące się w ochronie danych osobowych.