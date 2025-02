Witold M. Orłowski: Entliczek, pentliczek

Jeśli Meksyk za własne pieniądze uszczelni granice (Kanada też, chyba że chce zostać 51. stanem), jeśli Europa zgodzi się kupować znacznie więcej amerykańskiego gazu i broni (oczywiście za wyższą cenę), jeśli Chiny stworzą lepsze warunki do ekspansji amerykańskich gigantów (i dodatkowo sprzedadzą Muskowi TikTok), wtedy ceł nie trzeba będzie wprowadzać. No cóż, negocjacje z Kanadą i Meksykiem już trwają, więc takie wyjście wydaje się dziś dość prawdopodobne.

Drugie wyjście, fatalne dla światowej gospodarki, to rozpętanie wojen handlowych, zwłaszcza z Chinami i Europą. Obaj partnerzy odczuliby to silniej niż USA, bo są bardziej nastawieni na eksport. Ale i w amerykańskich sklepach wzrosłyby ceny większości towarów, a z czasem Amerykanie odczuliby też efekty ceł odwetowych, światowego spowolnienia rozwoju albo recesji.

Czy to możliwe? Przecież 23 laureatów Nagrody Nobla ostrzegło cztery miesiące temu Donalda Trumpa, że pełnoskalowa globalna wojna handlowa to przepis na gospodarczą katastrofę. Może i ostrzegli, ale Donald Trump nie jest ekonomistą, tylko agresywnym biznesmenem. W jego świecie (odwrotnie niż w świecie ekonomii) nic nie zyskuje się na współpracy. Zyskuje się wtedy, jak się uda przechytrzyć partnera albo zmusić go do kosztownych ustępstw. Bo im większe straty partnerów, tym większe zyski zwycięzcy. Z psychologicznego punktu widzenia takie wyjście z sytuacji też wygląda prawdopodobnie.

No i trzecie wyjście. Donald Trump być może w ogóle nie wie jeszcze, co dalej z tym zrobić. Obietnice pognębienia partnerów gospodarczych złożył po to, by wygrać wybory i realizuje je, by utrzymać popularność. Teraz może odpuścić z cłami, jeśli uzna, że ma do pokazania wyborcom swoje negocjacyjne zwycięstwa. Albo może w przypływie wściekłości podnieść cła do zabójczo wysokiego poziomu, nie licząc się z konsekwencjami.

Entliczek, pentliczek…