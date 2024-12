Jak zapowiedział tak zrobił. Poseł Ryszard Petru z Polski 2050, obiekt docinków i kpin, często niestety zasłużonych, postanowił dać świadectwo. Skoro jest przeciwnikiem wprowadzenia dnia wolnego w Wigilię, we wtorek 24 grudnia na osiem godzin podjął pracę w jednym z dyskontów sieci Biedronka. Na umowę zlecenie, za 29 zł na godzinę.

Mam nadzieję, że bez taryfy ulgowej, bo danie świadectwa powinno być solenne, ośmiogodzinne, by gest solidarności z pracującymi tego dnia był wiarygodny.

Politycy klepią lud po plecach przed kamerą

Tej wiarygodności na ogół politykom brakuje. Zwykle ograniczają się do gestów skwapliwie wyreżyserowanych dla oka kamery.

A to wpadną wręczyć lodówkę powodzianom i przenieść worek z zaprawą. A to poklepią skoro świt piekarzy w lokalnej piekarni. I zaraz znikają, by zdążyć tego samego dnia okazać solidarność zwykłym ludziom na drugim końcu kraju. Oczywiście w towarzystwie kamer, by gest się nie zmarnował i dotarł do wyborców.