Doradca prezesa NBP: Inflacja rujnuje? Niekoniecznie!

Nie trzeba chyba dowodzić, że nie mamy do czynienia z jakąś ścisłą zależnością tempa wzrostu od tempa inflacji. Na obie te wielkości wpływa multum różnych czynników natury makroekonomicznej (np. dotyczących polityki fiskalnej) lub strukturalnej (np. demografia, struktura gospodarki itp.). Jednym z czynników jest oczywiście sposób prowadzenia polityki pieniężnej.

AMECO

To nie inflacja jest źródłem słabości gospodarki strefy euro, lecz zbyt aktywne jej zwalczanie

Nie pochwalam wcale aktywnego promowania wyższej inflacji w nadziei, że przełoży się to na szybszy wzrost gospodarczy. Takie traktowanie inflacji byłoby wielką naiwnością. Przeczyłoby też ono tzw. prawu Goodharta. Z drugiej strony znajduję jeszcze mniej powodów do oczekiwania, że nadaktywne tłumienie inflacji przysłuży się wzrostowi gospodarczemu.

Nie wykluczam też myśli, że uparte dążenie do ograniczenia inflacji do 2 proc. (realizowanie przez działania Europejskiego Banku Centralnego) może być jedną z głównych przyczyn stagnacji wzrostu w strefie euro. To nie inflacja jest jednym ze źródeł słabości gospodarki strefy euro, lecz zbyt aktywne inflacji zwalczanie. Moim zdaniem to, że NBP bywa mniej rygorystyczne w dążeniu do inflacji na oficjalnie zadekretowanym poziomie (2,5 proc.), ma więc dla Polski skutki dobroczynne.

O autorze Leon Podkaminer Autor jest doradcą prezesa NBP. Tekst wyraża opinie autora.

