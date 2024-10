Witold M. Orłowski: Czy Rosja zapłaci?

Na szczęście Putin był tak pewny, że zajmie Ukrainę w ciągu kilku dni, a cały świat będzie się musiał z tym pogodzić, że zapomniał kazać ściągnąć do kraju państwowe aktywa o wartości 300 mld dol. Aktywa te zostały natychmiast zamrożone (większość w Europie) i… No właśnie. Zostały zamrożone, ale wciąż stanowią własność Rosji. Dopiero ostatnio Unia Europejska, USA i Wielka Brytania zaczęły ostrożnie używać zysków, generowanych przez te aktywa dla sfinansowania pomocy dla Ukrainy.

Dlaczego tak ostrożnie? Przecież zwykłe poczucie sprawiedliwości każe wykorzystać pieniądze agresora dla częściowego choć zrekompensowania poczynionych przez niego szkód. No tak, poczucie sprawiedliwości może i każe, ale prawo bywa bezlitosne. Jeśli kraje zachodnie skonfiskują rosyjskie aktywa bez odpowiednio silnej podstawy prawnej, rząd rosyjski uda się do sądu… i zapewne to właśnie brytyjski lub belgijski sąd każe te pieniądze oddać Kremlowi. Bo choć Putin nie zawahałby się ani chwili przed ukradzeniem własności innego państwa, w krajach, w których obowiązują rządy prawa, nie jest to takie proste. Nie mamy wyjścia, musimy liczyć na prawników. Bo to oni muszą znaleźć sposób na to, by należne Ukrainie rosyjskie pieniądze naprawdę do niej trafiły.