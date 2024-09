Czas na polskie inwestycje w Ukrainie jest właśnie teraz

Planowanie odbudowy

Potrzeby inwestycyjne w dziedzinie odbudowy Ukrainy szacowane są już na prawie 500 mld dol., głównie w obszarach zniszczonej infrastruktury, energetyki czy odtworzenia usług publicznych. Eksperci, doświadczeni w rekonstrukcji gospodarek, do tej listy dołączają koszty odtworzenia tkanki wolnorynkowej, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, na wsparcie których również trzeba wyłożyć odpowiednie środki.

Właśnie takie priorytety przyjmuje Ukraine Plan, czyli opracowany wspólnie przez rząd Ukrainy i Komisję Europejską plan odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Strumienie pieniędzy, które napłyną z Unii Europejskiej do Ukrainy w ramach Ukraine Facility (nawet 50 mld euro do 2027 r.), będą wydatkowane w zgodzie z jego zapisami. Ponadto, zarówno Grupa Banku Światowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak i donatorzy z całego świata zamierzają zaangażować niebagatelne środki w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Licząc łącznie, to dziesiątki miliardów dolarów.

Najwięksi światowi gracze będą z pewnością chcieli realizować projekty odbudowy, ale z uwagi na ryzyko wojenne wstrzymują swoje zaangażowanie. Z drugiej strony programy unijne, takie jak filar inwestycyjny Ukraine Facility, będą startowały już w październiku tego roku. W tych okolicznościach nie dziwią słowa prezesa PAIH Andrzeja Dychy, który podczas sierpniowej konferencji Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ogłosił, że „czas na inwestycje w Ukrainie jest teraz”.

Jego słowa nie są żadnym zaskoczeniem dla polskich przedsiębiorców, którzy już od dłuższego czasu wykazują zainteresowanie ukraińskimi programami rekonstrukcji. Baza danych prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii liczy już ponad trzy tysiące firm zainteresowanych udziałem w projektach odbudowy.

Prezes InPostu Rafał Brzoska w zeszłym roku deklarował gotowość zaangażowania ok. 100 mld euro w Ukrainie i mobilizował polski biznes do pójścia w jego ślady, obiecując również współpracę inwestycyjną z partnerami z USA. Z kolei Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza prowadzi ważną pracę organiczną, tkając sieć kontaktów pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami oraz samorządami, która już przyniosła około 50 pomysłów projektowych przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego. Również pod egidą Izby odbywają się wydarzenia promujące kontakty w branży budownictwa, po której obiecujemy sobie chyba największą liczbę wspólnych projektów.

Strategie dla Polski

Polskie firmy mogą pełnić różne role w projektach odbudowy: być podwykonawcami dużych, międzynarodowych projektów inwestycyjnych, współpracować na poziomie mikro z firmami z Ukrainy bądź ukraińskimi samorządami, a także brać udział w przetargach na realizację międzynarodowych programów rozwojowych. Wybranie konkretnej ścieżki będzie zależało nie tylko od dostępności finansowania i kompetencji, ale także od przyjęcia przemyślanej strategii naszego zaangażowania i jej starannej realizacji.