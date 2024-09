Oleksandr Kostryba: Szansa transformacji ukraińskiej infrastruktury transportowej

DrLwów był centrum handlu między Europą Zachodnią, Cesarstwem Bizantyjskim i Bliskim Wschodem. W XVI wieku obsługiwał około 25 proc. polskiego handlu międzynarodowego. Do 1900 r. stał się głównym węzłem kolejowym łączącym Wiedeń i Kraków z Kijowem i Odessą. A to podkreśla jego potencjał do odrodzenia się jako znaczącego węzła logistycznego w Unii Europejskiej.

Integracja z systemem Unii i skutki inwazji

Ukraińskie koleje obsługują 18 portów morskich w basenach Morza Czarnego i Morza Azowskiego. I wymagają pilnej modernizacji ze względu na przestarzały sprzęt. Indykatywny Plan Inwestycyjny Komisji Europejskiej przewiduje modernizację do 2030 r. ukraińskiej infrastruktury transportowej o wartości 4,45 mld euro.

Strategie logistyczne zmieniła pełnoskalowa inwazja Rosji. W odpowiedzi UE ustanowiła szlaki solidarności, kierując towary przez unijne sieci kolejowe i drogowe, rekompensując zablokowane porty Morza Czarnego.

Od maja 2022 r. szlaki solidarności umożliwiły Ukrainie eksport około 136 mln ton towarów, w tym 70 mln ton zboża, nasion oleistych i powiązanych produktów. Stanowi to około 54 proc. ukraińskiego eksportu zboża. Wolumen towarów transportowanych koleją z Ukrainy do UE wzrósł o ponad 30 proc. w 2023 r., co podkreśla znaczenie alternatywnych tras. Ponadto inwestycje w poprawę infrastruktury przejść granicznych skróciły czas oczekiwania.

Łączna wartość handlu za pośrednictwem szlaków solidarności szacowana jest na około 157 mld euro, w tym ponad 50 mld euro w ukraińskim eksporcie i około 107 mld euro w imporcie. Szlaki te ułatwiły również import około 52 mln ton podstawowych towarów do Ukrainy, od pomocy wojskowej i humanitarnej po paliwo i inne produkty.