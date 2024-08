Mateusz Michnik: Akrobacje dla Europy

Te błędne tezy prowadzą Morawieckiego w jeszcze gorsze rejony – jego propozycji.

Jak to jest z wydatkami na obronność

Ekspremier proponuje zwiększenie wydatków zbrojeniowych w Europie do 4–5 proc. PKB. To postulat szesnastolatka zafascynowanego geopolityką i spędzającego tysiące godzin na graniu w gry strategiczne pewnego szwedzkiego dewelopera, a nie pomysł racjonalnie stąpającego po ziemi męża stanu. Porównajmy PKB według parytetu siły nabywczej w 2022 roku: Unia Europejska – 25,6 bilionów dolarów, Rosja – niecałe 6 bilionów dolarów. To ponad czterokrotna różnica. Gdyby wszystkie kraje UE wydawały 2 proc. PKB na obronność w czasie pokoju, byłoby to więcej niż 7 proc. PKB Rosji w czasie wojny napastniczej.

Wyższe wydatki na obronę wydają się więc bezzasadne, chyba że Europa w wizji Morawieckiego miałaby zdobywać Władywostok. Obecnie Europa w trybie kawiarnianym prowadzi wojnę za pomocą Ukrainy, dostarczając wsparcie, które – nie ukrywajmy – nie jest szczytem technologii. Jakie są rezultaty? Choć wojna wciąż trwa, to Rosjanom nie udało zdobyć się ważnych miast, natomiast zdołali ponieść znaczne straty.

Kiedy porówna się propozycje Morawieckiego–wizjonera z działaniami Morawieckiego premiera, niespójności prezentują się jeszcze gorzej. Z jednej strony chciałby on, żeby Europa była głównym graczem, z drugiej skłócał ją, atakował Unię Europejską, a sojuszników szukał wśród eurosceptyków.

Dzisiaj zachwala welfare state, ale to jego rządy sprowadziły politykę społeczną do przyznawania transferów na oślep przy jednoczesnym osłabieniu usług publicznych.

Teraz wydaje się być niezwykle zainteresowany wojskiem, być może aspiruje do miana kolejnego polskiego stratega czy nawet geostratega (jak widać, nie potrzeba do tego doktoratu). Jednak to za jego rządów odbywały się chaotyczne zakupy sprzętu i dymisje. Wreszcie Zielony Ład – najpierw go zaakceptował, a teraz jest jednym z jego największych przeciwników.