Globalne zapotrzebowanie na dolara nie zanika

Przeprowadzane cyklicznie przez BIS badanie banków centralnych dowodzi, że amerykańska waluta ma się dobrze i jest na nią wielkie zapotrzebowanie. Według raportu o pozagiełdowym obrocie walutowym z kwietnia 2022 roku, dolar był używany w prawie 90 proc. globalnych transakcji walutowych. Co więcej, obecność „zielonego” na rynkach zagranicznych jest znacząca, co widać po wielkim zapotrzebowaniu na dolary w tzw. centrach finansowych offshore. Są to instytucje finansowe nie urzędujące w Stanach, ale w których można trzymać depozyty bądź zaciągać pożyczki w dolarach. Według obliczeń Centrum Badań Polityki Gospodarczej (CEPR) wartość zagranicznych depozytów dolarowych „była szacowana na 14 bln w 2016 r., czyli ok. 130 proc. depozytów krajowych” oraz ponad połowa międzynarodowych papierów dłużnych i transgranicznych kredytów jest również emitowana w dolarach.

Kolejnym aspektem przeczącym de-dolaryzacji jest fakturowanie międzynarodowego handlu. W publikacji o globalnej roli dolara w handlu w erze post-covidowej, FED, amerykański bank centralny, postawił jasną tezę: „Dolar amerykański dominuje w transakcjach międzynarodowych i na rynkach finansowych”. Między rokiem 1999 a 2019, 96 proc. transakcji w obu Amerykach, 74 proc. w regionie Azji i Pacyfiku oraz 79 proc. w pozostałych częściach świata były fakturowanych w dolarach. Co więcej, 60 proc. międzynarodowych kredytów i depozytów jest denominowane w walucie USA.

Czy chiński renminbi może zdetronizować dolara?

Do niedawna w mediach krążyły przepowiednie, że chińska gospodarka pewnego dnia prześcignie amerykańską. Przypuszczając, iż by to mogło się stać, warto zaznaczyć, że wielkość ekonomiczna niekoniecznie przekłada się na dominację rynków finansowych. Chiny mogą być ekonomicznym gigantem, ale daleko im do statusu finansowego behemota. Oczywiście, rząd chiński dokłada wszelkich starań by rzucić wyzwanie dolarowi – powstał np. alternatywny system płatności zwany CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Chiny też jako pierwsze wypuściły cyfrową walutę „digital yuan” i ustanowiły tzw. linie swapowe między bankami centralnymi, aby zwiększyć dostępność i międzynarodowy przepływ RMB. Te projekty jednak są nadal w powijakach, a ich zasięg jest o wiele mniejszy niż system SWIFT czy swap lines FED.

„Patrząc na samo finansowanie handlu w 2022 r., udział RMB w akredytywach i inkasach wyniósł tylko 1,92 proc. , co nie jest proporcjonalne do udziału Chin w światowej gospodarce (dolar amerykański jest pierwszy, z udziałem 87,38 proc. )”, pisze Emily Jin z Lawfare Institute.

Co musiałoby się stać, żeby RMB mógł zagrozić dolarowi? Przede wszystkim rząd chiński musiałby wdrożyć „liberalizację rachunku kapitałowego”, rezygnując z kontroli nad przepływami kapitału. Oznaczałoby to wejście chińskiej waluty w system płynnych kursów walutowych. W uproszczeniu, to siły rynkowe determinowałyby wartość RMB, a nie rząd chiński. Czy to możliwe?

„Pomimo licznych prób Chin w promowaniu RMB, w tym częściowej liberalizacji rachunków kapitałowych, w pełni płynny kurs wydaje się na razie mało prawdopodobny. Mogłoby to skutkować wzmocnieniem RMB w stosunku do USD oraz niekontrolowanym odpływem kapitału, co znacząco uderzyłoby w chińską gospodarkę”, tłumaczy Dr Piotr Kotlarz, ekspert od rynków walutowych.