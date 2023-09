Rządzący w 2016 r. wprowadzili eliminującą rozwój lądowych farm wiatrowych ustawę odległościową i bronili jej jak niepodległości aż do 2023 r., przez co niepowetowane szkody poniosła cała polska gospodarka i 38 mln polskich konsumentów. Alternatywą miały być bardzo kapitałochonne wiatrowe farmy morskie - do dzisiaj nie powstała żadna, co też jest skutkiem uprzywilejowanej pozycji koncernów państwowych. Obsadzone przez partyjnych nominatów nie są w stanie podejmować ryzyka i tylko asekurancko „prowadzą” niekończące się „procesy inwestycyjnych”.

Państwowe koncerny praktycznie nie konkurują ze sobą ani cenowo, ani nie walczą o klientów. Od lat mają zbieżne cele sprowadzające się do utrwalania status quo i spowalniania transformacji. Odczuwają to zwłaszcza biznesowi odbiorcy energii. Bo prywatni w roku wyborczym chronieni są przez rząd zamrożonymi cenami prądu. Ba, na ostatniej prostej przed wyborami rząd je obniża wstecznie o 12 proc., co jest swoistym kuriozum tym bardziej że tak przetraca się dużą część dochodów z opłat za emisję CO2 zamiast wydać ją na transformację energetyczną.

Mrożenie i obniżka to czysta polityka i mydlenie oczu, bo co bardziej wnikliwi konsumenci spostrzegli, że wprawdzie stawki za sam prąd zostały zamrożone, ale pozostałe składowe rachunku za energię poszły ostro w górę. Zresztą sam zagmatwany sposób przedstawiania kosztów na fakturach ma na celu zdezorientowanie konsumentów co do tego ile i za co płacą. Gdyby na stacjach paliw wprowadzić coś podobnego, zamiast jednej ceny litra benzyny mielibyśmy podawane oddzielnie koszty koszy ropy, jej przeróbki w rafinerii, transportu do zbiorników hurtowych, potem do stacji, wreszcie opłatę handlową na stacji. Plus oddzielnie akcyza i opłata drogowa. Obłęd? Oczywiście, ale faktura z zakładu energetycznego wygląda właśnie tak. Uniemożliwia to konsumentowi porównanie kosztu ogrzewania np. prądem, pompą ciepła i gazem.

Zresztą zamrożenie cen dotyczy też właśnie gazu. Poziomu stawek na przyszły roku i kolejne nie sposób nawet w dużym przybliżeniu ocenić (niektórzy eksperci mówią np. o 70-proc. podwyżkach), a to uniemożliwia podjęcie racjonalnej decyzji o unowocześnieniu ogrzewania w domu. Właśnie z tego powodu popyt na pompy ciepła – nowoczesne i ekologiczne, ale bardzo drogie w zakupie źródło ciepła – załamał się po ubiegłorocznym boomie. Tymczasem krajowy monopolista gazowy chwali się plakatach, jak to wspaniałomyślnie podarował Polakom kilkanaście miliardów złotych z tytułu zamrożenia cen. Ile sobie z tej sumy odbije, gdy wreszcie stawki zostaną odmrożone?

Obojętnie kartel czy monopol, ręczne sterowanie sektorem energetycznym w długiej perspektywie oznacza dla konsumentów i odbiorców biznesowych wyższy koszt energii (a w skrajnym przypadku brak dostaw), niż gdyby poddać ten sektor prawom rynku i konkurencji. Polityka to prawdziwa kula u nogi polskiej energetyki.