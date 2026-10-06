Władze w Pekinie przygotowują się do dołączenia do wyścigu o fotel dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – wynika z ustaleń Reutersa. Decyzja ma być częścią strategii Chin, które dążą do objęcia większej odpowiedzialności na arenie międzynarodowej w momencie, gdy Stany Zjednoczone pod administracją Donalda Trumpa stopniowo ograniczają swoje zaangażowanie w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

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Jedno ze źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się Reuters, określiło ten ruch jako jasny sygnał, że Pekin chce wypełnić lukę powstałą po wycofaniu się Waszyngtonu.

Kim jest Song Li? Chińska kandydatka na szefa WHO

Według doniesień Reutersa, chińską kandydatką na następczynię sprawującego obecnie funkcję Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa ma zostać Song Li. To doświadczona urzędniczka wysokiego szczebla ds. zdrowia publicznego, posiadająca dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze międzynarodowej współpracy oraz polityki zdrowotnej dotyczącej matek i dzieci. W 2020 r. pełniła funkcję redaktor naczelnej opracowania wyznaczającego chińskie standardy zapobiegania COVID-19 u kobiet. Jeśli Song Li wygra nadchodzące wybory, stanie się drugą w historii obywatelką Chin na czele WHO po Margaret Chan. Analitycy wskazują jednak, że jej kandydatura może spotkać się ze szczegółową weryfikacją z powodu ciągłych napięć dotyczących relacji Pekinu z WHO w czasie pandemii.

Kryzys finansowy w WHO

Opuszczenie Światowej Organizacji Zdrowia przez Stany Zjednoczone – dotychczas największego darczyńcy organizacji – wywołało poważne problemy finansowe. W efekcie WHO została zmuszona do przeprowadzenia szeroko zakrojonej restrukturyzacji, redukcji tysięcy miejsc pracy, likwidacji stanowisk kierowniczych oraz ograniczenia działań w kluczowych obszarach, takich jak walka z epidemią Eboli w Demokratycznej Republice Konga. Chociaż Chiny zadeklarowały przekazanie dodatkowych środków finansowych, przyznane fundusze daleko odbiegają od luki budżetowej powstałej po decyzji Waszyngtonu.

Pełny wykaz ubiegających się o przywództwo w agencji zostanie zaprezentowany na początku listopada, po zakończeniu posiedzeń komitetów regionalnych. Dotychczas swoje kandydatury oficjalnie potwierdziło sześć państw: Arabia Saudyjska, Belgia, Katar, Botswana, Indonezja oraz Hiszpania.