Lekarz rezydent to absolwent studiów medycznych z pełnym prawem wykonywania zawodu, który odbywa płatne szkolenie specjalizacyjne np. w szpitalu. Przez 4 do 8 lat pracuje i uczy się pod okiem doświadczonego lekarza specjalisty. Na koniec musi zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) aby uzyskać tytuł specjalisty w wybranej dziedzinie medycyny. Szkolenie jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Reklama Reklama

Rezydent zarobi więcej, bo rośnie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Zgodnie z nowymi przepisami, wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach uznanych za priorytetowe (to m.in. anestezjologia, chirurgia ogólna, pediatria, psychiatria czy medycyna rodzinna) wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie w pierwszych dwóch latach szkolenia oraz 12 714,29 zł po tym okresie. W przypadku pozostałych specjalizacji będzie to odpowiednio 10 595,24 zł oraz 10 913,10 zł.

MZ wskazało, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów dotyczących minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które wiążą pensje m.in. lekarzy bez specjalizacji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

W 2026 r. podstawa ta wynosi dokładnie 10 595,24 zł. Jak wyjaśniono w projekcie, ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy.

Nowe stawki wynagrodzeń rezydentów wyliczono na podstawie najniższej pensji przysługującej lekarzowi odbywającemu specjalizację w „zwykłej” dziedzinie w pierwszych dwóch latach szkolenia. Kwota ta stanowi punkt wyjścia dla dalszych wyliczeń. Pozostałe wynagrodzenia będą ustalane z jej wykorzystaniem, przy zastosowaniu odpowiednich mnożników. Ich wysokość zależy od roku odbywania specjalizacji oraz tego, czy dana dziedzina została uznana za priorytetową.

Rozporządzenie reguluje również sytuację lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli szkolenie w dziedzinie ortodoncji przed 1 lipca 2020 r. Zachowają oni prawo do wynagrodzenia w wyższej wysokości, przewidzianej dla dziedzin priorytetowych, aż do momentu zakończenia szkolenia.