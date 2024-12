Włochy zdecydowały się na wprowadzenie środków oddalenia społecznego nieco wcześniej: 9 marca 2020 r. Choroba uderzyła jednak zbiegiem okoliczności w kraj wcześniej: to tu trafili pierwsi nosiciele Covid-19 przylatujący z Chin. Dlatego w chwili, gdy zakazano przebywania większej liczby osób w miejscach publicznych, wysyłano już do szpitali 130 osób na milion mieszkańców. Placówki służby zdrowia były więc przepełnione i nie były zdolne do przyjęcia dodatkowych chorych. To jest powód, dla którego liczba ofiar okazała się we Włoszech tak poważna.

Pod wieloma względami świat nie jest dziś lepiej przygotowany na Covid niż 5 lat temu

Na dramatyczną decyzję zdecydowała się w tamtym okresie Szwecja. Inaczej niż jej sąsiedzi uznała, że sposobem na powstrzymanie choroby nie jest izolacja społeczne, ale możliwe szybkie uzyskanie tzw. zbiorczej odporności. To układ, w którym wirus dotyka tak wiele osób, że już nie znajduje kolejnych ofiar i stopniowo jego siła opada.

Arnaud Fontanet, jeden z autorów raportu Instytutu Pasteura cytowany przez dziennik „Le Monde”, wskazuje, że cenę za taką strategię zapłacili pacjenci domów opieki dla osób starszych. Nie udało się ich zabezpieczyć. To tam śmiertelność okazała się bardzo wysoka. Ostatecznie jednak po dwóch i pół roku od wybuchu epidemii Covid-19 okazało się, że ogólna śmiertelność w Szwecji mieści się w średniej analizowanych przez francuskich specjalistów 13 krajów zachodniej Europy.

Dochód narodowy spadł najmniej w krajach, które podjęły natychmiastowe działania

Jedna z teorii rozpowszechnionej u progu 2020 roku zakładała, że wczesne wprowadzenie środków izolacji społecznej doprowadzi do załamania dochodu narodowego. To dziś się jednak nie potwierdza. Okazuje się bowiem, że kraje, które najdłużej zwlekały z wprowadzeniem środków izolacji społecznej, zanotowały też największe załamanie gospodarki. I tak w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii i Włoszech dochód narodowy załamał się aż o 10 proc. We Francji ten spadek wyniósł 7,5 proc. Jednak w Niemczech i państwach nordyckich PKB zmalało znacznie mniej: o 5 proc.

To zaś właśnie te ostatnie kraje relatywnie wcześniej wprowadziły środki izolacji społecznej. Tam także być może z uwagi na większą dyscyplinę społeczną były one dość ściśle respektowane.