Ćwiek-Świdecka: Kobiety kupują pigułki „dzień po” jak wtedy, gdy nie było recept

Przypomnijmy, w styczniu 2020 r. weszły w życie e-recepty, a pod koniec marca został ogłoszony lockdown. W przychodniach ruszyły teleporady, więc uzyskanie recepty było bardzo łatwe. Pojawiły się też receptomaty, za pośrednictwem których w 15 minut i po zapłaceniu 50 zł można otrzymać receptę.

Dlaczego w momencie, gdy uzyskanie recepty na pigułkę jest tak proste, potrzebne są regulacje związane z receptami?

Pomijając aspekt finansowy i związany z dostępem do internetu, tak zupełnie po ludzku wyobraźmy sobie zgwałconą kobietę, która jak najszybciej chce o wszystkim zapomnieć. Nie zawsze od razu idzie na policję, nieraz w ogóle. Ale zawsze obawia się ciąży z gwałtu i łatwiej jest kupić w aptece pigułkę bez opowiadania o tym, co się wydarzyło i co jest dla niej tak bolesne.

Polityczne rozgrywki między KO a PiS

Pigułka „dzień po” to także sprawa ważna dla rządzącej koalicji, obietnica zapisana w „100 konkretów na 100 dni”, z którą Koalicja Obywatelska szła do wyborów. Wiele kobiet zdecydowało się oddać swój głos na KO właśnie dlatego, że w ich programie znalazły się postulaty związane z prawami kobiet. Poza tym zniesienie recept jest rozwiązaniem dość łatwym do wprowadzenia i niezwiązanym z tarciami wewnątrz koalicji rządzącej tak, jak to jest z aborcją do 12. tygodnia ciąży. Można się będzie tym chwalić.

Ale łatwo nie jest. Prezydent Andrzej Duda, sugerując weto do ustawy, tłumaczy, że niepokoi go fakt, iż pigułka będzie dostępna dla piętnastolatek. Cóż, prawo pozwala podejmować współżycie osobom powyżej 15. roku życia, więc wydaje się to spójne. Co więcej, 16-letnie dziewczyny mogą już wychodzić za mąż i zakładać rodziny, jeśli są ku temu ważne powody – a miałyby być zbyt niedojrzałe, by zdecydować o tym, czy w danym momencie chcą zostać mamami czy nie?