Najnowsze dane resortu zdrowia mówią, że w Polsce hospitalizowanych jest 15 447 osób, u których za pomocą testu stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 - w ciągu tygodnia liczba pacjentów wzrosła o 1,7 tys. Trend wzrostowy utrzymuje się od ok. tygodnia. Liczba zajętych respiratorów w ciągu ostatnich siedmiu dni spadła o 161, do 1 073. Przed rokiem 31 stycznia pacjentów z koronawirusem było 13 339, a podłączonych do respiratorów - 1 388.

Trzeci raz z rzędu spadła liczba osób objętych kwarantanną. Dobowy spadek przekracza 96 tysięcy, a tygodniowy - 152 tys. Kwarantanną z uwagi na możliwość występowania SARS-CoV-2 objęto w Polsce 666 689 osób. Dla porównania, 31 stycznia 2021 r. liczba wynosiła 162 805. Od początku epidemii za ozdrowiałych uznano ponad cztery miliony 13 tysięcy zakażonych, w ciągu ostatnich siedmiu dni - 151,5 tys.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący liczby nowych przypadków koronawirusa i zgonów związanych z COVID-19 zostanie opublikowany o godz. 10:30. W ciągu ostatnich siedmiu dni badano dziennie średnio 155,78 tys. próbek i informowano o 47 768 nowych przypadkach - obie te wartości są najwyższe z dotąd odnotowanych. W tym samym okresie (24-30 stycznia) przed rokiem dziennie badano 39,8 tys. próbek, a dodatnich wyników testów było 5,3 tys.