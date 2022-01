Omikron w Australii: Sytuacja w szpitalach "lepsza niż w najlepszym scenariuszu"

W najludniejszym stanie Australii, Nowej Południowej Walii, w ciągu doby wykryto ponad 63 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a w Wiktorii ok. 35 tys. - informuje Reuters. Mimo to sytuacja w szpitalach w Nowej Południowej Walii jest lepsza niż przewidywał to przed tygodniem najlepszy scenariusz opracowany na podstawie modelu rozwoju epidemii - wynika ze słów Susan Pearce, zastępczyni stanowego sekretarza zdrowia.