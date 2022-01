Na konferencji prasowej Kluge poinformował, że w pierwszym tygodniu 2022 roku w Europie wykryto 7 mln zakażeń koronawirusem, w skali dwóch tygodni na Starym Kontynencie zanotowano ponad dwukrotny wzrost liczby zakażeń.

- W tym tempie Instytut Pomiaru i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) przewiduje, że ponad 50 proc. mieszkańców regionu zakazi się wariantem Omikron w ciągu następnych 6-8 tygodni - stwierdził Kluge.

Kluge mówił, że 26 państw Europy informuje, że ponad 1 proc. ich populacji zakaża się obecnie koronawirusem co tydzień. Zdaniem przedstawiciela WHO to ostatni moment, by kraje regionu uchroniły swoje systemy ochrony zdrowia przed przeciążeniem.



- Omikron roznosi się szybciej i szerzej niż jakikolwiek wcześniej obserwowany wariant - powiedział Kluge. Przedstawiciel WHO wezwał do wprowadzania obowiązku noszenia masek pod dachem i przyspieszenia programu szczepień, w tym szczepień trzecią dawką osób należących do grup wysokiego ryzyka, w tym pracowników ochrony zdrowia i seniorów.



Kluge wyraził niepokój faktem, że wraz z przesuwaniem się wariantu Omikron na wschód Europy, Omikron może odcisnąć silniejsze piętno na krajach Europy środkowo-wschodniej, w których poziom wyszczepienia jest niższy, niż na Zachodzie.



Najnowszy raport WHO dotyczący sytuacji pandemicznej na świecie zostanie opublikowany w ciągu dwóch najbliższych dni. Raport z 6 stycznia opisujący sytuację epidemiczną między 27 grudnia a 2 stycznia wskazywał, że Europa jest epicentrum epidemii z 5 390 588 zakażeń wykrytych w ciągu 7 dni (57 proc. wszystkich zakażeń wykrytych w tym okresie). Łącznie w Europie do 2 stycznia wykryto 103 190 471 zakażeń, co stanowi 36 proc. wszystkich zakażeń wykrytych na świecie od początku pandemii.

7 mln Tyle zakażeń koronawirusem wykryto w Europie w pierwszym tygodniu 2022 roku

Liczba zgonów chorych na COVID-19 w Europie w tygodniu między 27 grudnia a 2 stycznia wyniosła 22 817 - co stanowiło 55 proc. wszystkich zgonów zakażonych wykrytych w tamtym tygodniu na świecie. Łącznie w Europie, od początku epidemii, zmarło 1 674 758 chorych na COVID-19.

Najwięcej zakażeń w Europie jest wykrywanych obecnie w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoszech, przez które przechodzi fala zakażeń napędzana wariantem Omikron koronawirusa.