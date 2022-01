Wojskowi medycy mają pomagać lekarzom i pielęgniarkom publicznej ochrony zdrowia w opiece nad pacjentami, ponadto żołnierze mają wypełniać wakaty na stanowiskach niemedycznych w szpitalach, powstałe w związku z dużą liczbą pracowników szpitali, którzy przebywają w izolacji w związku z COVID-19.



Reklama

Związek zawodowy brytyjskich pielęgniarek, The Royal College of Nursing ocenił, że skierowanie żołnierzy do szpitali oznacza, iż rząd nie może już dłużej zaprzeczać iż w systemie brytyjskiej ochrony zdrowia (NHS) istnieje problem braków kadrowych.



Patricia Marquis, przewodnicząca The Royal College of Nursing w Anglii stwierdziła, że "premier i inni politycy nie mogą już dłużej ignorować pytań o zdolność personelu NHS do zapewniania bezpiecznej opieki medycznej" chorym.



W czwartek parlamentarzyści komisji ds. zdrowia i opieki społecznej alarmowali, że obecnie na Wyspach 5,8 mln osób czeka na leczenie. Jeremy Hunt, parlamentarzysta rządzącej krajem Partii Konserwatywnej, wezwał rząd do "przebudzenia się i dostrzeżenia skali kryzysu" w systemie ochrony zdrowia.

17 988 Tylu chorych na COVID-19 leży obecnie w szpitalach w Wielkiej Brytanii

Reklama

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że 200 żołnierzy będzie pomagać w londyńskich szpitalach przez trzy tygodnie.



- Żołnierze i żołnierki sił zbrojnych ponownie udzielą pomocy swoim kolegom i koleżankom z NHS, z którymi ręka w rękę będą działać, by chronić społeczeństwo przed COVID-19 - oświadczył minister obrony, Ben Wallace.



Sky News przypomina, że ok. 1 800 żołnierzy brytyjskich sił zbrojnych zostało już skierowanych do pomocy władzom cywilnym w walce z epidemią. Ok. 1 000 brytyjskich żołnierzy wspiera program szczepień na COVID-19, 313 wspiera załogi karetek pogotowia w Walii, a 96 - w Szkocji.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Wielka Brytania. Ptasia grypa wykryta u człowieka U osoby mieszkającej w południowo-zachodniej Anglii wykryto ptasią grypę - poinformowała Brytyjska Agencja Zdrowia Publicznego (UKHSA).

Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Minister ds. wojsk lądowych, James Heappey, w rozmowie ze Sky News oświadczył, że władze Londynu "poprosiły o wsparcie dla szpitali, które nie radzą sobie z zimową presją związaną z transmisją wariantu Omikron".



W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 179 756 zakażeń koronawirusem. Zmarło 231 chorych na COVID-19.



Reklama

W ciągu ostatnich siedmiu dni na Wyspach wykryto 1 272 131 zakażeń, to wzrost tydzień do tygodnia o 30 proc. Tygodniowa liczba zgonów (1 094) wzrosła w ciągu tygodnia o 56 proc.



W brytyjskich szpitalach przebywa obecnie 17 988 chorych na COVID-19. 875 zakażonych leży pod respiratorami.