Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone pielęgniarkom w ramach starań o poprawę warunków pracy personelu wycieńczonego walką z COVID-19 - ogłosił premier Francji, Jean Castex.



Reklama

- Chodzi o zwiększenie atrakcyjności (pracy), podniesienie kwalifikacji i poprawę warunków pracy na oddziałach intensywnej terapii, uznanie dla umiejętności tych, którzy tam pracują - mówił Castex w czasie wizyty na oddziale intensywnej terapii w Creteil, w pobliżu Paryża.



Ogłoszenie wypłacania dodatkowych 100 euro, jakie mają otrzymać pielęgniarki na OIOM-ach, nastąpiło przed ogłoszeniem przez ministra zdrowia Oliviera Verana całego pakietu środków, które mają pomóc ograniczyć braki rąk do pracy na pierwszej linii walki z COVID-19. Veran ma przedstawić te środki w przyszłym tygodniu.

Czytaj więcej Zdrowie Ponad 100 tys. nowych zakażeń we Francji. Najwięcej od początku pandemii We Francji po raz pierwszy dobowy przyrost liczby zakażeń koronawirusem przekroczył 100 tys. przypadków.

Szybka transmisja wariantu Omikron pociągnęła za sobą rekordową liczbę zakażeń wykrywanych we Francji, co zwiększyło presję na tamtejszy system ochrony zdrowia. Pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, po raz pierwszy od początku epidemii, we Francji wykryto ponad 100 tys. zakażeń.