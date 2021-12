Centrum medyczne, w którym zmarł zakażony, poinformowało, że mężczyzna cierpiał na "wiele poważnych" chorób współistniejących i zmarł w poniedziałek po dwóch tygodniach hospitalizacji.



U mężczyzny wykryto zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ale nie jest jasne, czy zmarł w wyniku COVID-19, ponieważ do szpitala trafił z powodu innego schorzenia niż wywołane przez koronawirusa zapalenie płuc.



Badania genetyczne próbki pobranej od pacjenta wykazały, że był on zakażony wariantem Omikron koronawirusa.

We wtorek w Izraelu potwierdzono kolejnych 170 zakażeń wariantem Omikron, co oznacza, że liczba zakażeń nowym wariantem wykryta w tym kraju podwoiła się. Łącznie w Izraelu wykryto jak dotąd 341 zakażeń Omikronem - podaje resort zdrowia. W przypadku kolejnych 807 zakażeń istnieje "poważne podejrzenie", że są to zakażenia wariantem Omikron.



Liczba wszystkich zakażeń wykrywanych w Izraelu wzrosła do ponad 1 300 na dobę - to poziom nienotowany w tym kraju od października.

Nie możemy przeciwdziałać kolejnej fali. Nie ma takiej możliwości Naftali Bennett, premier Izraela

Izrael zamknął granice kraju dla wszystkich cudzoziemców pod koniec listopada, gdy w RPA wykryto pierwsze zakażenie Omikronem.



Premier Izraela, Naftali Bennett przyznał, że kraj nie uniknie piątej fali epidemii. - Nie możemy przeciwdziałać kolejnej fali. Nie ma takiej możliwości - powiedział na posiedzeniu gabinetu poświęconemu walce z COVID-19. - Możemy z pewnością dać obywatelom narzędzia, do ochrony, głównie przed poważną chorobą u zakażonych - dodał.

W Izraelu trzecią dawkę szczepionki na COVID-19 przyjęło jak dotąd 4,1 z 9,3 mln mieszkańców.