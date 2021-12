- Dziś wykryto 22097 nowych zakażeń koronawirusem, jest to blisko 20 proc. mniej niż było, to tydzień temu. Widzimy, że jest to nie tylko kontynuacja spadku z tygodnia na tydzień, ale spadek, który ma coraz większą dynamikę - powiedział na antenie Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Spadek cieszy, a restrykcje, które są systematycznie wprowadzane od 1 grudnia, powoli mają swój efekt. Chcemy realizować politykę, aby było, jak najmniej zakażeń, zanim w kraju pojawi się omikron, który pewnie już jest - dodał.

Szef resortu zdrowia przekazał również, że "zgonów w związku z COVID-19 było 592 z czego zdecydowana większość, bo ponad 400, to zgony osób z chorobami współistniejącymi. Jeżeli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce około 25%, to osoby zaszczepione".

Odnotowywany spadek dziennej liczby zakażeń jest optymistyczny, jednak w ocenie Niedzielskiego wysoka liczba infekcji to nadal nie jest "komfortowa sytuacja".

- Mamy ostatnie dwa dni ze spadkami hospitalizacji o około 200/300.To jest bardziej optymistyczne, ponieważ może, to oznaczać, że mamy za sobą nie tylko apogeum liczby zakażeń, ale też i apogeum hospitalizacji - przekazał.