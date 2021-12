Eksperci ds. ochrony zdrowia w Korei Południowej alarmują, że system ochrony zdrowia w kraju szybko zbliża się do granic swojej wydolności i liczba zgonów chorych na COVID-19 może w najbliższym czasie wzrosnąć.



Obecnie, w południowokoreańskich szpitalach, przebywa 906 chorych na COVID-19 w stanie poważnym lub krytycznym. To największa liczba chorych na COVID-19 w stanie ciężkim, którzy jednocześnie przebywają w południowokoreańskich szpitalach.

W ciągu ostatniej doby w Korei Południowej wykryto 5 567 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że był to wtorek z największą liczbą raportowanych zakażeń od początku epidemii (liczba zakażeń raportowana we wtorek jest zazwyczaj niższa, ze względu na mniejszą liczbę testów na COVID-19 przeprowadzanych w weekendy).



Park Hyang, urzędnik Ministerstwa Zdrowia alarmuje, że zasoby medyczne szybko wyczerpują się w Seulu i na terenie obszaru metropolitalnego Seulu, gdzie zajętych ma być ok. 86 proc. łóżek na OIOM-ach przeznaczonych dla chorych na COVID-19. 1 480 zakażonych koronawirusem wciąż czeka na przyjęcie do szpitala i kliniki. W ubiegłym tygodniu co najmniej 17 chorych na COVID-19 zmarło w Korei Południowej oczekując na miejsce w szpitalu.

Władze naciskają na dyrekcje szpitali, by te zabezpieczyły większą liczbę łóżek dla chorych na COVID-19, podjęły też decyzję o skróceniu przerwy między drugą a trzecią dawką szczepionki na COVID-19 z 4-5 miesięcy do 3 miesięcy.

Do wtorku 81 proc. z 51 mln mieszkańców Korei Południowej otrzymało dwie dawki szczepionki na COVID-19. Dawkę przypominającą (trzecią) otrzymało 13 proc. mieszkańców kraju.

W ubiegłym tygodniu w Korei Południowej notowano po ok. 6 tys. zakażeń dziennie, a trzy dni z rzędu notowano ponad 7 tysięcy zakażeń. Tymczasem, jeszcze na początku listopada, gdy rząd zaczął łagodzić obostrzenia zmierzając do zniesienia niemal wszystkich obostrzeń w lutym 2022 roku, dobowa liczba zakażeń w Korei Południowej wynosiła ok. 2 tysięcy.



W ramach łagodzenia obostrzeń władze w Seulu zdecydowały się na wydłużenie czasu działania restauracji, zwiększyły dopuszczalne limity uczestników zgromadzeń publicznych i podjęły decyzję o pełnym powrocie szkół do nauki stacjonarnej. Była to realizacja strategii "życia z COVID", której podstawą był wysoki poziom wyszczepienia populacji kraju.

Jednak łagodzenie obostrzeń doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń i hospitalizacji osób w wieku 60 i więcej lat, które nie były w pełni zaszczepione lub których odporność spadła po przyjęciu dwóch dawek szczepionki na początku 2021 roku.



Mimo wzrostu liczby zakażeń władze Korei Południowej powstrzymują się od przywracania obostrzeń. Prezydent Moon Jae-in stwierdził, że kraj "nie będzie wracał do przeszłości".



Jednak w ubiegłym tygodniu na terenie obszaru metropolitalnego Seulu podjęto kroki zmierzające do zwiększenia dystansu społecznego - zakazano organizowania zgromadzeń publicznych z udziałem siedmiu lub większej liczby osób i zaczęto wymagać od dorosłych odwiedzających miejsce publiczne pod dachem okazywania dowodu na zaszczepienie przeciw COVID-19.