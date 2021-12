"Omikron rozprzestrzenia się błyskawicznie, coś czego dotąd nie widzieliśmy"

- To co wiemy o wariancie Omikron to fakt, że rozprzestrzenia się w niesamowitym tempie, to coś, czego dotąd nie obserwowaliśmy - mówił w rozmowie ze Sky News minister zdrowia Wielkiej Brytanii, Sajid Javid.