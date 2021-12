- Spodziewamy się piątej fali. Martwię się, że sytuacja może znów wymknąć się spod kontroli - mówi Zaharia w rozmowie z AP.

Reklama

- Równowaga pomiędzy ograniczeniami a wolnością jest trudna do osiągnięcia. Ale bez łagodzenia obostrzeń mieszkańcy mogliby być mniej skłonni do stosowania się do przyszłych obostrzeń - dodaje.

Minister zdrowia Alexandru Rafila, po spotkaniu rządu poinformował, że władze muszą dać nadzieję mieszkańcom, ze ci mogą "żyć normalnie w kraju". Dodał jednak, że jeśli liczba zakażeń wzrośnie powyżej określonych poziomów obostrzenia mogą być przywracane.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia "Chora na COVID pod tlenem mówiła 'całe szczęście, że się nie zaszczepiłam'" Jeżeli chodzi o łóżka respiratorowe mamy jedno wolne z 25, tylko dlatego, że jedna z hospitalizacji zakończyła się zgonem pacjenta - mówił w TVN24 dr Rafał Cudnik, dyrektor medyczny Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.

Minister zdrowia dodał, że rząd "chce, aby życie wróciło do normalności w Rumunii", ale jednocześnie "nie może ignorować przyszłych zagrożeń".



Reklama

W ramach łagodzenia obostrzeń sklepy, kawiarnie, galerie handlowe i restauracje mogą być otwarte do 22, a nie - jak dotychczas - do 21, a klienci mogą wchodzić do nich bez "zielonego certyfikatu" (świadectwa zaszczepienia), wystarczy, że będą legitymować się negatywnym wynikiem testu na COVID-19. W niezatłoczonych miejscach publicznych nie trzeba już także nosić masek.

W ramach łagodzenia obostrzeń sklepy, kawiarnie, galerie handlowe i restauracje mogą być otwarte do 22

Rumunia w październiku i listopadzie mierzyła się z najwyższą jak dotąd falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku epidemii w kraju zmarło ponad 57 tys. chorych na COVID-19.