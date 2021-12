Przepisy zyskały większość w Senacie, w którym Partia Demokratyczna Joe Bidena ma minimalną większość, ponieważ dwóch senatorów Partii Demokratycznej - Joe Manchin z Wirginii Zachodniej i Jon Tester z Montany - zagłosowali wraz z Partią Republikańską, która była inicjatorem przyjętych przepisów.

Teraz rezolucja Senatu trafi do zdominowanej przez Partię Demokratyczną Izby Reprezentantów, gdzie prawdopodobnie zostanie odrzucona. Weto wobec niej zapowiedział też prezydent Joe Biden.



Pojawienie się tej inicjatywy świadczy - jak pisze Reuters - o silnym sprzeciwie politycznym, z jakim mierzy się administracja Joe Bidena sięgająca po przymus w egzekwowaniu szczepień przeciw COVID-19.

Nie jest zadaniem rządu federalnego, by mówić prywatnym przedsiębiorcom jak mają chronić swoich pracowników przed COVID-19 i jak prowadzić swoje przedsiębiorstwa Senator Joe Manchin, polityk Partii Demokratycznej

"Zawsze wspierałem obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników federalnych i żołnierzy, ponieważ utrzymanie gotowości do świadczenia kluczowych usług oraz utrzymywanie armii w gotowości, jest sprawą wagi państwowej" - napisał senator Manchin w oświadczeniu wydanym przed głosowaniem.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia USA: Sądy blokują obowiązek szczepień na COVID dla pracowników ochrony zdrowia Sędzia sądu w Monroe, w Luizjanie, tymczasowo zablokował decyzję amerykańskiej agencji rządowej, Centra Medicare i usług Medicaid (CMS), dotyczącą obowiązku szczepień na COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia.

"Jednakże nie wspieram żadnego, wprowadzanego przez rząd obowiązku szczepień dla firm prywatnych. Nie jest zadaniem rządu federalnego, by mówić prywatnym przedsiębiorcom jak mają chronić swoich pracowników przed COVID-19 i jak prowadzić swoje przedsiębiorstwa" - dodał.



Manchin podkreślił, że sam jest w pełni zaszczepiony i czeka na dawkę przypominającą. Zachęcił wszystkich pracowników, by poszli w jego ślady.



Republikanie w Senacie twierdzą, że zalewają ich apele przedsiębiorców zatrudniających do 500 pracowników, którzy wyrażają niepokój, że będą musieli zwalniać pracowników sprzeciwiających się szczepieniu przeciw COVID-19, którzy nie zgodzą się na to, by poddawać ich regularnym testom na obecność koronawirusa.



Biały Dom w wydanym oświadczeniu przekonywał tymczasem, że pracodawcy nie odczują ciężaru nowego obowiązku, ponieważ większość Amerykanów jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Przypomina też, że nakaz szczepień nie obowiązuje małych przedsiębiorstw.



Obowiązek szczepień w firmach prywatnych zablokował jak na razie federalny sąd apelacyjny.



W USA, od początku epidemii, wykryto niemal 50 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło ponad 794 tys. chorych na COVID-19 - w żadnym innym świecie liczba ofiar pandemii nie jest tak wysoka.