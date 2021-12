Największe miasto w Stanach Zjednoczonych wyznaczyło termin 27 grudnia dla wszystkich 184 tys. firm w jego granicach, aby ich pracownicy okazali dowód, że zostali zaszczepieni.

Reklama

Dodatkowo, dzieci w wieku od 5 do 11 lat muszą otrzymać przynajmniej jedną dawkę szczepionki do 14 grudnia, aby wejść do restauracji i uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach szkolnych.

- Szczepienia to sposób na wyjście z tej pandemii, a to są odważne, pierwsze w kraju środki zachęcające nowojorczyków do zachowania bezpieczeństwa - powiedział burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, który odchodzi z urzędu w przyszłym miesiącu.

Czytaj więcej Społeczeństwo Włosi zaostrzają obostrzenia wobec niezaszczepionych W poniedziałek władze Włoch wprowadziły dodatkowe obostrzenia wobec osób, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19.

Następca de Blasio, Eric Adams, "oceni ten przepis i inne strategie COVID, gdy będzie na stanowisku i podejmie decyzje w oparciu o naukę, skuteczność i porady pracowników służby zdrowia" - zapowiedział jego rzecznik Evan Thies.

Reklama

Około 27 proc. dzieci w wieku od 5 do 12 lat otrzymało przynajmniej jedną dawkę, a 15 proc. jest w pełni zaszczepionych - wynika z oficjalnych danych publikowanych przez miasto.

Nowojorska Izba Handlowa ogłosiła, że popiera nowe przepisy.