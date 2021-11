Kraska był pytany dlaczego władze nie decydują się na wprowadzanie nowych obostrzeń, w tym rozwiązań zachęcających do szczepień przeciw COVID-19.

- Sytuacja jest dość delikatna. To są dane wrażliwe, to dotyczy danych, które dotyczą naszego zdrowia. Niektórzy eksperci podważają, czy takie rozwiązanie można wprowadzić. Sytuacja, która jest w tej chwili aktualna, w najciężej dotkniętych województwach, wydaje się, że się ustabilizowała - stwierdził Kraska dopytywany o ewentualne wprowadzenie ograniczeń dotyczących osób niezaszczepionych przeciw COVID-19. Dodał, że oznacza to, iż już obowiązujące obostrzenia mogą wystarczyć.

Czytaj więcej Polityka Koronawirus w Polsce. Kiedy szczyt czwartej fali? Niedzielski: Są dwa scenariusze - Do końca listopada będzie 26 tys. łóżek covidowych, co w naszym przekonaniu w zupełności pozwoli zapewnić miejsca hospitalizacyjne dla każdego, kto tego wymaga - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kraska był też pytany o swoje słowa o "genie sprzeciwu" u Polaków, który sprawia, że rozwiązań takich jak np. szersze stosowanie certyfikatów covidowych w Polsce nie da się wprowadzić.

- Te słowa trzeba wziąć w cudzysłów. No ale jest coś w naturze Polaka, że chcemy postępować inaczej niż to, co się nam nakazuje - stwierdził wiceminister zdrowia. Zaapelował jednocześnie, by Polacy "myśleli o swoim życiu i zdrowiu".

Podstawą jest, żebyśmy przestrzegali tych trzech prostych zasad (dystans, dezynfekcja i maski - red.) Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

- Był sondaż, który wykazał, że wyborcy PiS, i wyborcy PO są przeciwni wprowadzaniu restrykcji. A największą grupą sprzeciwiającą się im są osoby niegłosujące w wyborach i wyborcy Konfederacji - tak Kraska odpowiedział na pytanie, czy dodatkowe obostrzenia nie są wprowadzane z obawy rządzących, że zrażą do siebie swoich wyborców.

- Podstawą jest, żebyśmy przestrzegali tych trzech prostych zasad (dystans, dezynfekcja i maski - red.). No i oczywiście szczepienia - tak Kraska odpowiedział na pytanie jak w takim razie należy walczyć z epidemią w Polsce.

- Jeżeli byśmy przestrzegali tych zasad, które są w tej chwili, to przerwalibyśmy łańcuch zakażeń - dodał Kraska.

Kraska był też pytany o liczbę zakażeń w ciągu ostatniej doby w Polsce. Jak stwierdził dane wieczorne wskazują, że nie powinna ona przekroczyć 24 tysięcy.