- Zbyt wiele osób wierzy, że pandemia się już skończyła. Osobiście czuję, że nadciągają trudne, zimowe miesiące i pandemia wcale nie jest zakończona - podkreślił Van-Tam.

- Ostrożność z jaką ludzie podchodzą lub nie podchodzą do interakcji z innymi: to będzie decydujące w kwestii tego co stanie się między chwilą obecną, a najmroczniejszymi miesiącami zimy - dodał.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 33 865 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło 293 chorych na COVID-19.

W Wielkiej Brytanii co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 50 mln osób, co stanowi 87 proc. mieszkańców kraju w wieku powyżej 12. roku życia. Dwiema dawkami szczepionki na COVID-19 zaszczepiono ok. 45,7 mln osób, a trzecią dawkę otrzymały 8 356 172 osoby.



Jesienią Wielka Brytania mierzy się z falą epidemii napędzaną zakażeniami w szkołach. W kraju szerzy się też wariant "Delta plus" (AY.4.2), podwariant wariantu Delta, który ma być o 10 proc. bardziej zakaźny niż wariant Delta.