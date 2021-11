- Teoretycznie połowę kraju mamy zaszczepioną, 3 miliony przechorowało, czyli praktycznie cały kraj miałby jakiś kontakt z wirusem poza kilkoma milionami. A mimo to sporo osób choruje. To wskazuje na dwie rzeczy: że przebycie subklinicznego zakażenia nie daje odporności tak jak w przypadku innych koronawirusów i można się kilka razy w roku zakazić, i trzeba się pilnie szczepić, a druga: że ci ludzie, którzy się zaszczepili, nie wszyscy odpowiedzieli na szczepienie - wyjaśnił prof. Simon.

- Ta trzecia dawka, a właściwie druga, bo pierwsza jest dwuskładnikowa, jest konieczna - dodał.

Na terenach, gdzie stopień wyszczepienia jest najmniejszy, będzie trzeba wraz z rozwojem czwartej fali wprowadzać lokalne ograniczenia - ocenił prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- I do tego dochodzi grupa starych ludzi, z chorobami nowotworowymi, która w ogóle słabo odpowiada. Ja znam dane amerykańskie, które mówią, że osoby z nowotworami, obniżoną odpornością, trzeba będzie doszczepiać co kilka miesięcy - podkreślił prof. Simon.

- Zapadają na koronawirusa w zdecydowanie mniejszym odsetku osoby, które się zaszczepiły, umierają niemal wyłącznie osoby niezaszczepione - przekonywał.

Egzekwujmy to co zostało ustalone. Nie jest to egzekwowane, to ma pan epidemię Prof. Krzysztof Simon

- Na tym poziomie epidemii jestem przeciwnikiem lockdownu w całym kraju, ale lokalnie na pewno trzeba to robić na tym poziomie zakażeń - mówił też prof. Simon.

Na pytanie o osoby, które nie przestrzegają reżimu sanitarnego i nie noszą masek mówi, że "nie może tego zrozumieć". - Egzekwujmy to co zostało ustalone. Nie jest to egzekwowane, to ma pan epidemię - stwierdził. Dodał, że dla osób, które w miejscach zamkniętych nie noszą maseczek powinny być karane. - Bezwzględnie tak, a szczególnie w tych strefach, gdzie tych zakażeń jest bardzo dużo. Ten wirus (Delta) jest siedem razy bardziej zakaźny niż poprzednie warianty - podkreślał.

Prof. Simon przekonywał też, że pracodawca powinien mieć możliwość uzyskania informacji o tym, czy jego pracownicy są zaszczepieni. - Czy się to podoba, czy nie, jest epidemia - stwierdził.

Pytany o szczyt obecnej fali epidemii prof. Simon stwierdził, że spodziewa się go na przełomie listopada i grudnia. Kolejny szczyt, jak mówił, nastąpi zapewne w marcu.



Prof. Simon przyznał, że nie wiadomo ile dawek szczepionki przeciw COVID-19 trzeba będzie przyjąć. - Wiemy natomiast, że przechorowanie, zwłaszcza subkliniczne, daje niewystarczającą odporność - podkreślił.

Prof. Simon był też pytany o to czy - w związku z sytuacją epidemiczną - 11 listopada w Warszawie powinien się odbyć Marsz Niepodległości. - Gęsty tłum sprzyja infekcjom, rozrzedzony tłum jest w miarę bezpieczny - odparł zaznaczając, że "nie chce wchodzić w kwestie polityczne".