Francja: Do restauracji tylko z certyfikatem covidowym do 31 lipca?

Izba niższa francuskiego Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) zagłosowała za przedłużeniem wymogu posiadania certyfikatu covidowego, przez osoby chcące uzyskać dostęp do określonych miejsc w przestrzeni publicznej, co najmniej do 31 lipca 2022 roku - informuje Reuters.